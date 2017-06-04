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Dünya

Bahreyn'in tek bağımsız gazetesi, süresiz kapatıldı

Gerekçe: Kardeş Arap ülkesine hakaret etti

04 Haziran 2017 20:01

Bahreyn'de, ülkenin tek bağımsız gazetesi olan Al Wasat, "kardeş Arap ülkesine hakaret ettiği" gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı.

Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerinden Bahreyn'de, bir köşe yazısındaki ifadeler nedeniyle Al Wasat adlı gazetenin kapatılması hükmü verildi.

Bahreyn'in devlete bağlı haber ajansı BNA'nın aktardığına göre bu karar, gazetenin bu yıl içinde aldığı ikinci ceza oldu. Çoğunlukla Bahreyn'deki Şii mezhebine bağlı halk tarafından takip edilen gazete, geçen yıldan beri iktidarın hedefindeydi.

"Toplumda ayrılığa yol açan yayın yapmak"

Bahreyn Bilgi İşleri Bakanı Ali bin Mohammed Al Rumaihi, Al Wasat gazetesinin basılmasının ve dağıtılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı. Bakan'ın açıklamasında kapatma kararına gerekçe olarak, "Toplumda ayrılığa yol açan ve Bahreyn Krallığı'nın diğer ülkelere karşı ilişkilerini olumsuz etkileyen yayınlarda ısrar etmesi" gösterildi.

Al Rumaihi, bir Arap ülkesine hakaret eden köşe yazısı nedeniyle bu kararın verildiğini belirtirken, söz konusu Arap ülkesinin hangisi olduğu ya da diğer detaylar konusunda açıklama yapmadı.

Kapatma kararına sebep gösterilen yazının, Fas'taki hükümet protestolarıyla ilgili bir köşe yazısı olduğu belirtiliyor.

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