-BAHREYN'DE SULAR DURULMUYOR MANAMA (A.A) - 20.04.2011 - Bahreyn'de nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiilerin gösterilerinin geçen ay bastırılmasından sonra hala gösterilerle bağlantılı olarak bazı doktorların ve diğer sağlık personelinin gözaltına alındığı bildirildi. Muhalefetteki Şii Vifak Partisi tarafından yapılan açıklamada, İbni Sina ve El Razi tıp merkezlerine giden güvenlik güçlerinin bu merkezlerdeki doktorları, hemşireleri ve diğer personeli gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi. Gözaltına alınanların durumundan endişe ettiklerini ifade eden Vifak Partisinden İbrahim Mattar, Razi Hastanesinde çalışan kardeşinden haber alamadığını söyledi. Resmi dairede çalışan bir eylemci de gözaltılar olduğu sırada el Razi Tıp Merkezini kuşatan 10'dan fazla güvenlik personelini gördüğünü ve kendilerine neler olduğunu sorduğunda da oradan uzaklaşmasını istediklerini bildirdi. Muhalifler ve insan hakları örgütleri, güvenlik güçlerinin geçen ayki gösterilerde yer aldıklarından şüphelendikleri ya da yaralı göstericileri tedavi eden doktorları gözaltına aldığını kaydetti. Hükümet tarafından gözaltılarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Washington'ın yakın müttefiki olan ve ABD'nin 5. Filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn'deki Sünni hanedan yönetimi, geçen ay Şiilerin ayrımcılığa karşı, özgürlük, siyasi haklar ve anayasal monarşi talebiyle düzenlediği gösteriler üzerine sıkı yönetim ilan etmiş ve gösterileri bastırmak için Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden asker desteği almıştı. Öte yandan, Sünnilerin çoğunlukta olduğu parlamento, hükümete, İran Büyükelçiliğinin bulunduğu araziye el konulması çağrısında bulundu. Bahreyn yetkilileri, İran ile Lübnan'daki Şii Hizbullah hareketini ülkedeki protestoların planlayıcısı olmakla suçluyor. İran, Bahreyn'de protestoculara müdahale ve yabancı asker varlığıyla ilgili BM'ye şikayette bulunmuştu. Bahreyn'de 600 bin civarındaki nüfusun yüzde 60'ını Şiiler oluşturuyor.