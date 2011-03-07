-BAHREYN'DEKİ GÖSTERİLER FORMULA'YI DA VURDU MANAMA (A.A) - 07.03.2011 - Ortadoğudaki ilk Formula yarışlarının başladığı Bahreyn Sakhir pistinde 13 Mart günü yarış arabalarının sesleri yükselmeyecek. Ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle iptal edilen Bahreyn GP koşusunun 2011 takvimine alınması için Dünya Motorsporları Federasyonu (FIA) yarın toplanacak. Bahreyn Veliaht Prensi Salman Bin Hamad El Halife'nin, Formula 1'in patronu Bernie Eccleston'u arayarak, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle, ülke iç işlerine yoğunlaşacaklarını bildirmesi üzerine iptal edilen Bahreyn Grand Prix'i Ortadoğu'nun ilk Formula 1 yarışlarının yapıldığı ülke olarak dikkatleri üzerine çekmiş, Mısır, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de örnek teşkil etmişti. 2002 yılında başlanan pistin tamamlanmasının ardından ilk yarış 2004 yılında yapıldı. 2004 yılında Alman pilot Michael Schumacher'in yarış kazandığı Sakhir pisti, bu tarihten sonra körfez bölgesinde düzenli drag yarışları, GT yarışları ve Formula yarışlarının düzenlendiği bir motor sporları merkezi haline geldi. Pist kenarlarının çok geniş olması nedeniyle zaman zaman eleştiri alan Sakhir Pisti'nde, sezonun açılış Grand Prix'i olacak yarışlar ülkedeki hareketler nedeniyle iptal edilerek, sezon açılışı 27 Mart'taki Avustralya Grand Prix'ine kaydırıldı. Yarışın iptalinin Formula yönetimine maddi anlamda büyük zararı olduğu açıklanırken, Bahreyn GP'nin sezonda koşulması için yarın Paris'te toplanacak FIA'nın kararı Formula yönetimi için oldukça önemli olduğu bildiriliyor.