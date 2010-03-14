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Spor

Bahreyn'de zafer Alonso'nun

Formula 1 2010 sezonunun açılış yarışını Ferrari pilotu Fernando Alonso kazandı.

14 Mart 2010 02:00

T24 - Formula 1 2010 sezonunun açılış yarışını Ferrari pilotu Fernando Alonso kazandı.

İki kez dünya şampiyonu Alonso, Ferrari pilotu olarak çıktığı ilk yarışta birinciliğe ulaştı.
İspanyol pilot, 2010 sezonunun açılış yarışı Bahreyn Grand Prix'sini takım arkadaşı Felipe Massa'nın önünde kazandı.

2008'in Ekim ayındaki Japonya yarışından sonra ilk zaferine ulaşan Alonso, yarışı baştan itibaren önde götüren Vettel'in eksozunun kırılmasını iyi değerlendirdi ve 34. turda liderliğe yükseldikten sonra rahat şekilde mutlu sona ulaştı.

2008 dünya şampiyonu Lewis Hamilton üçüncü sırayı alarak podyuma çıkan son isim oldu.
49 turluk yarışa pole'da başlayan ve uzun süre mücadeleyi birinci olarak götüren Sebastian Vettel, eksoz sorunu yüzünden temposunu koruyamadı ve dördüncülükle yetindi.
41 yaşında Mercedes ile pistlere dönen Michael Schumacher, takım arkadaşı Nico Rosberg'in ardından altıncı sırada olarak finişe ulaştı.

Son şampiyon Jenson Button yedinci, Red Bull'dan Mark Webber sekizinci, Force India'da Tonio Liuzzi ve Williams'dan Rubens Barrichello 10. olarak puan alan diğer pilotlar oldu.

İlk yarış sonunda sürücüler klasmanında 25 puanla Alonso, markalarda ise 2008 Fransa yarışından sonra ilk kez 1-2 yapan Ferrari 43 puanla zirvede yer alıyor.


Bahreyn GP sonuçları

1 Fernando Alonso   Ferrari
2 Felipe Massa   Ferrari
3 Lewis Hamilton   McLaren
4 Sebastian Vettel   Red Bull
5 Nico Rosberg   Mercedes
6 Michale Schumacher   Mercedes
7 Jenson Button   McLaren
8 Mark Webber   Red Bull
9 Vitantonio Liuzzi   Force India
10 Rubens Barrichello   Williams
11 Robert Kubica   Renault
12 Adrian Sutil   Force India
13 Jaime Alguersuari   Toro Rosso
14 Nico Hulkenberg   Williams
15 Heikki Kovalainen   Lotus
16 Sebastian Buemi   Toro Rosso
17 Jarno Trulli   Lotus
18 Pedro de la Rosa (b.)  BMW Sauber
19 Bruno Senna (b.)  Hispania
20 Timo Glock (b.)  Virgin
21 Vitaly Petrov (b.)  Renault
22 Kamui Kobayashi (b.)  BMW Sauber
23 Lucas di Grassi (b.)  Virgin
24 Karun Chandhok (b.)  Hispania



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