Bahreyn'de zafer Alonso'nun

T24 - Formula 1 2010 sezonunun açılış yarışını Ferrari pilotu Fernando Alonso kazandı.



İki kez dünya şampiyonu Alonso, Ferrari pilotu olarak çıktığı ilk yarışta birinciliğe ulaştı.

İspanyol pilot, 2010 sezonunun açılış yarışı Bahreyn Grand Prix'sini takım arkadaşı Felipe Massa'nın önünde kazandı.



2008'in Ekim ayındaki Japonya yarışından sonra ilk zaferine ulaşan Alonso, yarışı baştan itibaren önde götüren Vettel'in eksozunun kırılmasını iyi değerlendirdi ve 34. turda liderliğe yükseldikten sonra rahat şekilde mutlu sona ulaştı.



2008 dünya şampiyonu Lewis Hamilton üçüncü sırayı alarak podyuma çıkan son isim oldu.

49 turluk yarışa pole'da başlayan ve uzun süre mücadeleyi birinci olarak götüren Sebastian Vettel, eksoz sorunu yüzünden temposunu koruyamadı ve dördüncülükle yetindi.

41 yaşında Mercedes ile pistlere dönen Michael Schumacher, takım arkadaşı Nico Rosberg'in ardından altıncı sırada olarak finişe ulaştı.



Son şampiyon Jenson Button yedinci, Red Bull'dan Mark Webber sekizinci, Force India'da Tonio Liuzzi ve Williams'dan Rubens Barrichello 10. olarak puan alan diğer pilotlar oldu.



İlk yarış sonunda sürücüler klasmanında 25 puanla Alonso, markalarda ise 2008 Fransa yarışından sonra ilk kez 1-2 yapan Ferrari 43 puanla zirvede yer alıyor.





Bahreyn GP sonuçları



1 Fernando Alonso Ferrari

2 Felipe Massa Ferrari

3 Lewis Hamilton McLaren

4 Sebastian Vettel Red Bull

5 Nico Rosberg Mercedes

6 Michale Schumacher Mercedes

7 Jenson Button McLaren

8 Mark Webber Red Bull

9 Vitantonio Liuzzi Force India

10 Rubens Barrichello Williams

11 Robert Kubica Renault

12 Adrian Sutil Force India

13 Jaime Alguersuari Toro Rosso

14 Nico Hulkenberg Williams

15 Heikki Kovalainen Lotus

16 Sebastian Buemi Toro Rosso

17 Jarno Trulli Lotus

18 Pedro de la Rosa (b.) BMW Sauber

19 Bruno Senna (b.) Hispania

20 Timo Glock (b.) Virgin

21 Vitaly Petrov (b.) Renault

22 Kamui Kobayashi (b.) BMW Sauber

23 Lucas di Grassi (b.) Virgin

24 Karun Chandhok (b.) Hispania







