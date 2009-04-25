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Spor

Bahreyn'de Toyota ilk iki sırada

25 Nisan 2009 19:11


Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarında ilk 2 basamağa Toyota pilotları yerleşti. Jarno Trulli pol pozisyonu kazanırken, Timo Glock da ikinci sırayı aldı. 

İtalyan pilot Trulli, Sakhir Pisti'nde, bir dakika 33.431 saniyelik tur zamanıyla ilk cebin sahibi oldu. Trulli'nin Alman takım arkadaşı Glock, saniyenin yaklaşık onda üçü farkla ikinci cebi aldı.

8 yıllık Formula 1 geçmişinde yarış kazanamayan Toyota, ilk kez birinci çizgiye 2 pilotunu birden yerleştirdi.

Red Bull'a şampiyonanın bir önceki durağı Çin'de zafer yaşatan Sebastian Vettel ise, üçüncü geldi.

Şampiyona lideri Jenson Button, sezonun dördüncü yarışına dördüncü sıradan başlayacak.

İngiliz pilotu, son şampiyon Lewis Hamilton bir sıra geriden izleyecek. Bu arada sıralama turlarını Ferrari pilotları Felipe Massa sekizinci, Kimi Raikkonen ise 10. sırada tamamladı.

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