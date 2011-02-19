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Dünya

BAHREYN'DE Şİİ MUHALEFETTEN RET MANAMA (A.A)

19 Şubat 2011 10:59

-BAHREYN'DE Şİİ MUHALEFETTEN RET MANAMA (A.A) - 19.02.2011 - Bahreyn'de Sünni iktidarın karşısındaki Şii muhalefeti, Kral Hamad Bin İsa El Halife'nin diyalog önerisini reddetti. İktidarı protesto için önceki gün parlamentodan ayrılan Şii Vifak blokunun üyesi İbrahim Mattar, iktidarın diyaloğu cidden istediğini sanmadıklarını, çünkü askerlerin hala sokaklarda olduğunu belirtti. Ülkede bir haftadır süren gösterilerin ardından Kral, Veliaht Prens Salman Bin Hamad El Halife'den, gösterilerle krallığı sarsan krizin çözümü için "bütün taraflarla" ulusal diyalog başlatmasını istemişti.

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