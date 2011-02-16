-BAHREYN'DE REFORM GÖSTERİLERİ SÜRÜYOR MANAMA (A.A) - 16.02.2011 - Şii muhalefetin gerçek anlamda bir "anayasal monarşi" çağrısı yaptığı Bahreyn'in başkenti Manama'da binlerce kişi gösteri yaptı. Manama'nın merkezindeki İnci Meydanı'nda, akşam işlerinden çıkan binlerce kişi, burada geceyi çadırlarında geçiren yüzlerce göstericiye katıldı. Göstericilerin Kahire'deki halk isyanının merkez üssünden esinlenerek, "Tahrir Meydanı" adını verdikleri meydanda binlerce kişi toplanırken, devlet televizyonu, Manama'nın başka bir kesiminde rejim yanlılarının yürüyüşünü gösterdi. Sünni hanedanın yönettiği, nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu, ABD'nin 5'inci Filosuna ev sahipliği yapan körfez krallığında göstericiler, 1971'den bu yana görevde olan Başbakan Şeyh Halife bin Sallah el Halife'nin istifasını, siyasi tutukluların salıverilmesini ve yeni anayasa istiyor. Bahreyn İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Bin Abdullah El Halife, dünkü gösteriler sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 2 kişinin ölümünden ''derin üzüntü duyduğunu'' açıklamıştı. Yüzde 54'ünü yabancıların oluşturduğu 1,2 milyon nüfuslu Bahreyn, diğer bölge ülkelerinin tersine petrol rezervlerini tüketmiş bulunuyor.