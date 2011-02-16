-BAHREYN'DE PROTESTOCULAR MEYDANDA SABAHLADI MANAMA (A.A) - 16.02.2011 - Bahreyn'in başkenti Manama'daki İnci Meydanında sabahlayan protestocular, siyasi reform talebiyle gösterilerine üçüncü gün de devam ediyor. Uluslararası ajansların duyurduğuna göre, binlerce gösterici geceyi meydana kurdukları çadırlarda geçirirken, bazıları dünkü gösterilerde polisle çıkan çatışmada ölen bir kişinin cenazesine katılmak üzere sabah meydandan ayrıldı. Tunus ve Mısır'daki halk ayaklanmalarının ardından, Körfez ülkesi Bahreyn'de önceki gün gösteriler başlamıştı. Sünni hanedanın yönettiği, nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu, ABD'nin 5'inci Filosuna ev sahipliği yapan körfez krallığında göstericiler, 1971'den bu yana görevde olan Başbakan Şeyh Halife bin Sallah el Halife'nin istifasını, siyasi tutukluların salıverilmesini ve yeni anayasa istiyor. Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Bin Abdullah El Halife, gösteriler sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 2 kişinin ölümünden ''derin üzüntü duyduğunu'' açıkladı. Bakan ''Ulustan, vatandaşlardan ve ölen iki kişinin ailesinden özür diliyoruz, acılarınızı anlıyoruz'' ifadesini kullandı ve polis kuvvetlerini itidalli davranmaya çağırdı.