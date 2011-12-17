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Dünya

Bahreyn'de polisle göstericiler yine çatıştı DUBAI (A.A) 

17 Aralık 2011 19:40

-Bahreyn'de polisle göstericiler yine çatıştı DUBAI (A.A) - 17.12.2011 - Bahreyn'in başkenti Manama'nın batısındaki bir karayolunda başlayan gösteriler üç gündür devam ederken, göstericilerle polis arasında yine çatışma çıktı. Polis, başkentin batısındaki Şii köylerini birbirine bağlayan Budeya karayolunda toplanan binlerce kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı. Protestocuların, muhaliflerin önceki gün yapılan gösteride öldürüldüğünü söylediği bir eylemcinin cenaze töreninden sonra karayolu boyunca yeniden toplandığı kaydedildi. Görgü tanıkları, protestocuya polis aracının çarptığını söylerken, İçişleri Bakanlığı bu kişinin ölümünde polisin sorumluluğu olduğunu yalanlıyor. Bahreyn'de binlerce kişi, önceki gün Manama'ya yürümeye çalışmış, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Başkentin batısındaki Diraz kasabası ve muhaliflerin kalesi bazı köylerde çatışmalar çıkmıştı. Sünni yönetimine karşı gösterilerin devam ettiği Bahreyn'de, cezaevinde bulunan önde gelen bir aktivistin kızının tutuklandığı da bildirilmişti. Bahreyn'de çoğunluktaki Şiiler, Sünni yönetimine karşı Şubat ayından bu yana gösteriler yapıyor.

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