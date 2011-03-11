-BAHREYN'DE POLİS PROTESTOCULARLA ÇATIŞTI MANAMA (A.A) - 11.03.2011 - Bahreyn'de yönetim yanlılarının destek verdiği güvenlik güçlerinin, protestocularla çatıştığı bildirildi. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, yönetimdeki Sünni El Halifa ailesinin büro ve binalarının bulunduğu bölge yakınlarında protestocularla çatıştığını söyledi. Habib İbrek adlı görgü tanığı, Kraliyet binaları yakınlarında toplanan protestoculardan bazılarının yaralandığını, sağlık ekiplerinin bölgeye gittiğini ifade etti.