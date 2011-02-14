-BAHREYN'DE POLİS PROTESTOCULARA MÜDAHALE ETTİ DUBAİ (A.A) - 14.02.2011 - Bahreyn'de muhalefetin çağrısıyla yapılması planlanan hükümet karşıtı gösterilerden önce polisle bazı protestocular arasında çatışma çıktığı bildirildi. Görgü tanıkları, polisin, ülkenin güneybatısında, Şiilerin çoğunlukta olduğu Nevidrat köyündeki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiler kullandığını belirtti. Tanıklar, polisin müdahalesinde yaralananlar olduğunu söyledi. Bahreyn'de muhalefet grupları, bugün için büyük gösteri çağrısında bulunmuştu. Bahreyn'de çoğunluktaki Şiiler iktidardaki Sünni ailesini kendilerine yönelik olarak sistematik ayrımcılık yapmakla suçluyor. Bu arada "Öfke Günü" protestoları için göstericilerin öğleden sonra toplanmasının beklendiği başkent Manama üzerinde helikopterlerin tur attığı kaydedildi. Gerginliği gidermeye çalışan Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife, her aileye 2650 dolar vereceğini açıklamış, hükümet, geçen yılki güvenlik operasyonlarında tutuklanan reşit olmayan kişileri serbest bırakabileceğinin işaretini vermişti.