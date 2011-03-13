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Dünya

BAHREYN'DE POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ   MANAMA (A.A)

13 Mart 2011 13:35

-BAHREYN'DE POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ   MANAMA (A.A) - 13.03.2011 - Bahreyn'de polis, yönetim karşıtı protestocuların kampını kuşatarak, başkentteki en büyük ticaret bölgesine giden karayolunu kapatmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Görgü tanıkları, bunu, polisin, başkent Manama'daki İnci Meydanı'nı, geçen ayın ortalarında yönetime karşı ayaklanan göstericilerden temizlemek için yaptığı en büyük operasyon olarak nitelendirdi. Protestocuların Manama'nın merkezindeki ticaret bölgesine giden yolu kapattığı, trafik karmaşasına yol açtığı, polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. Tanıklar, polisin ayrıca İnci Meydanı'ndaki protestocu kampına göz yaşartıcı gaz atarak, plastik mermiler attığını söyledi.  Bahreyn hükümeti ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "Kral Faysal Otoyolunu açmak için operasyonlar yaptığını" bildirdi. Açıklamada, polisin 350 dolayında göstericiyi göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı ifade edildi, ancak İnci Meydanı'ndaki operasyondan söz edilmedi.

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