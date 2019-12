-BAHREYN'DE ON BİNLERCE KİŞİ YÜRÜYÜŞTE MANAMA (A.A) - 12.03.2011 - Bahreyn'de, polisle çatışan göstericilerin bazılarının yaralanması üzerine on binlerce kişinin kraliyet sarayına doğru yürüyüşe geçtiği haber verildi. ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şii göstericilerle Sünni hanedan arasında diyaloğun teşviki amacıyla Bahreyn'de bulunduğu sırada on binlerce kişi protesto gösterisine başladı. Başkent Manama'da kraliyet sarayı yakınındaki göstericiler ile kalabalığı dağıtmaya çalışan polis arasında çıkan çatışmada onlarca kişinin yaralanmasından sonra protestocular saraya doğru yürüyüşe geçti. Washington'ın yakın müttefiki olan ve ABD'nin 5'inci Filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn'de Şiiler, bir aydır siyasi haklar talebiyle gösteri düzenliyor.