T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bahreyn'de muhalif Şii partisinin bürolarına baskın MANAMA (A.A)

23 Aralık 2011 18:37

-Bahreyn'de muhalif Şii partisinin bürolarına baskın MANAMA (A.A) - 23.12.2011 - Bahreyn'de güvenlik güçlerinin ülkenin en büyük muhalif Şii partisi El Vefak'ın bürolarına saldırdığı bildirildi. Bölgedeki kaynaklar, polisin başkent Manama'da El Vefak'ın haftalık toplantısını zorla dağıttığını, protesto gösterisi düzenlemeye çalışan yüzlerce muhalifi dağıtmak için de göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, dün El Vefak liderlerinin toplantı yapmasını yasaklamıştı. Hükümetin yasak kararına rağmen Şii din adamları, yetkililer tarafından bu yılın başında buldozerlerle yıkılan camilerin enkazında Cuma namazı kıldırdıkları da kaydediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24