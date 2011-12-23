-Bahreyn'de muhalif Şii partisinin bürolarına baskın MANAMA (A.A) - 23.12.2011 - Bahreyn'de güvenlik güçlerinin ülkenin en büyük muhalif Şii partisi El Vefak'ın bürolarına saldırdığı bildirildi. Bölgedeki kaynaklar, polisin başkent Manama'da El Vefak'ın haftalık toplantısını zorla dağıttığını, protesto gösterisi düzenlemeye çalışan yüzlerce muhalifi dağıtmak için de göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, dün El Vefak liderlerinin toplantı yapmasını yasaklamıştı. Hükümetin yasak kararına rağmen Şii din adamları, yetkililer tarafından bu yılın başında buldozerlerle yıkılan camilerin enkazında Cuma namazı kıldırdıkları da kaydediliyor.