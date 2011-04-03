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Dünya

BAHREYN'DE MUHALİF GAZETE YASAKLANDI MANAMA (A.A)

03 Nisan 2011 11:47

-BAHREYN'DE MUHALİF GAZETE YASAKLANDI MANAMA (A.A) - 03.04.2011 - Bahreyn'de önde gelen muhalif gazete yasaklandı. Bahreyn Enformasyon Bakanlığının, El Vasat gazetesinin kapatılması talimatını devlet televizyonunda yayımlanmasının ardından bugün gazetenin çıkmadığı belirtildi. Resmi Bahreyn Haber Ajansı, yetkililerin El Vasat'ı, ülkedeki Sünni yönetimine karşı Şiilerin liderliğinde başlayan ayaklamayla ilgili "etik olmayan" haberler vermekle suçladığını duyurdu. El Vasat'ın internet sitesine de erişimin sağlanamadığı kaydedildi. Yönetim karşıtı protestolara sahne olan Bahreyn yönetimi, geçen ay ilan edilen sıkıyönetim çerçevesinde internet ve medya üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı.

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