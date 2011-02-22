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Dünya

BAHREYN'DE MUHALEFETTEN REFORM ÇAĞRISI MANAMA (A.A)

22 Şubat 2011 19:49

-BAHREYN'DE MUHALEFETTEN REFORM ÇAĞRISI MANAMA (A.A) - 22.02.2011 - Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün, iktidarın düşmesini isteyen protestocular kitlesel bir gösteri düzenledi. Bölgedeki AFP muhabirleri, on binlerce insanın katıldığı gösteride muhalefetin anayasal monarşi talebini yinelediğini belirtti. Göstericiler, protesto hareketlerinin bastırılması sırasında ölen yedi Şii'nin resimleriyle birlikte, üzerinde "şehitlere bağlılık yürüyüşü" yazan büyük bir pankartın ardında yürüdüler. Aralarında çok sayıda kadının da yer aldığı göstericiler "halk rejimin düşmesini istiyor", "Sünniler Şiiler birlik halinde" gibi sloganlar attılar. Gösteride okunan bir bildiride, aralarında Şii Vefak blokunun da yer aldığı yedi muhalefet hareketi, "gerçek bir anayasal monarşi" taleplerini yineledi.  

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