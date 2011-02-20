Bahreyn'de Kral'ın önerisine ret

T24 - Şii muhalefet, askerlerin hala sokakta olduğunu söyleyerek Kral'ın diyalog önerisini reddetti. Umman'da ise gösteriler sürüyor.

Bahreyn'de Sünni iktidarın karşısındaki Şii muhalefeti, Kral Hamad Bin İsa El Halife'nin diyalog önerisini reddetti.

İktidarı protesto için önceki gün parlamentodan ayrılan Şii Vifak blokunun üyesi İbrahim Mattar, iktidarın diyaloğu cidden istediğini sanmadıklarını, çünkü askerlerin hala sokaklarda olduğunu belirtti.

Kral'ın ise bugün orduya geri çekilme emri verdiği kaydedildi.

Ülkede bir haftadır süren gösterilerin ardından Kral, Veliaht Prens Salman Bin Hamad El Halife'den, gösterilerle krallığı sarsan krizin çözümü için "bütün taraflarla" ulusal diyalog başlatmasını istemişti.

İktidarı protesto için önceki gün parlamentodan ayrılan Şii Vifak blokunun üyesi İbrahim Mattar, yetkililerin, "anayasal monarşi fikrini kabul etmesi" ve herhangi bir diyalog başlamadan önce askerleri sokaklardan çekmesi gerektiğini belirtti.

Mattar, "Diyalog konusunda ciddi niyetleri olduğunu düşünmüyoruz, çünkü ordu sokaklarda" dedi.

Yönetimin, ancak anayasal monarşiyi kabul etmesi ve askerleri sokaklardan çekmesinden sonra yeni isimlerden oluşacak geçiş hükümeti için gayret edebileceklerini ifade eden Mattar, bu hükümette mevcut içişleri ve savunma bakanlarının yer almaması gerektiğini kaydetti.

Bahreyn'de bir haftadır süren gösterilerin ardından Kral Hamad Bin İsa El Halife'nin, Veliaht Prens Salman Bin Hamad El Halife'den, gösterilerle krallığı sarsan krizin çözümü için "bütün taraflarla" ulusal diyalog başlatmasını istemişti.



Ordu geri çekildi

Reuters'ın haberine göre, polis, askerlerin protestoların merkezi İnci Meydanı'ndan çekilmesinden sonra meydana geri dönen protestoculara göz yaşartıcı gaz atarak, protestoculara güç uyguladı.

Bahreyn Veliaht Prensi Salman Bin Hamad El Halife de askerlere sokaklardan çekilme talimatını verdiklerini söyledi. Veliaht Prens, askerlerin çekilmesinden sonra düzeni polisin sağlayacağını belirtti.



Umman'da reform talebi

Umman'da yüzlerce kişinin siyasi reform talebiyle gösteri yaptığı bildirildi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki yönetim karşıtı protestolardan sonra, Umman'ın başkenti Muskat'ta da cuma namazından sonra gösteri düzenlendi.

Başkentin ticari merkezi Ruvi'de toplanan 300 dolayında kişi "demokrasi istiyoruz" sloganları atarken, maaş zammı ve iş talebinde bulundu.

Göstericiler, bakanların 4 yıldan uzun süre görev yapmamasını da istedi.

Bir gösterici, kabinenin, üyeleri seçimle gelen Şura Konseyince atanması gerektiğini, yolsuzluğu teşvik ettiği için 10-20 yıl görev yapan bakanlar istemediklerini ifade etti.

Gösteriye katılan bir öğrenci de Reuters'a yaptığı açıklamada, gıda ve diğer ürünlerin fiyatlarının son üç yılda iki katına çıktığını söyledi.

Protestocuların bir saat kadar süren gösterinin ardından bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Umman resmi ajansı INA, geçen hafta, işçi maaşlarının 140 riyalden 200 riyale çıkarıldığını duyurmuştu.

Ülkenin resmi bir işsizlik oranı bulunmamasına rağmen, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) 2004 tahminlerine göre işsizlik oranı yüzde 15 civarında.

Umman Sultanı Kabus Bin Said, 1992 yılında Şura Meclisi'ni oluşturmuştu. Meclisin 84 üyesi ülkedeki 61 bölgenin seçmeni tarafından seçiliyor. Ancak tavsiye organı olan parlamentonun yasama yetkisi bulunmuyor.