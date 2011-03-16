-BAHREYN'DE KAOS SÜRÜYOR MANAMA (A.A) - 15.03.2011 - Bahreyn'de polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda iki kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Selmaniye Hastanesinden bir kaynak, çatışmalarda bir Bahreynlinin öldüğüne ilişkin daha önceki haberleri doğruladı. Kaynak, Şiilerin yaşadığı Sitre kentindeki çatışmalarda bir Bangladeşlinin de öldüğünü söyledi. -MISIR'DAN BAHREYN'E: "KAHİRE'Yİ ÖRNEK ALIN" Mısır, Bahreynli protestoculardan, gösterilerini barışçıl bir şekilde sürdürmelerini ve Kahire'nin Tahrir meydanında Hüsnü Mübarek'i deviren Mısırlı göstericileri örnek almalarını istedi. Mısır Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi, Kahire'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin "daha fazla özgürlük talep eden her ulusu desteklediğini" ifade etti. El Arabi, "Tüm istediğimiz, Tahrir'deki gençliğin yaptığı gibi bunun barışçıl bir şekilde olmasıdır" dedi. -BEYAZ SARAY, BAHREYN'DE ÇÖZÜM İSTİYOR- ABD, tarafların güç ve şiddet kullanılmasının ülkede durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, Bahreyn'den siyasi bir çözüm bulmasını istedi. Beyaz Saray sözcüsü Tommy Vietor, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulduğunda, "Birşey açık: O da Bahreyn'deki sorunların askeri bir çözümü olmadığı. Siyasi bir çözüm gerekli. Tüm taraflar Bahreyn vatandaşlarının tüm ihtiyaçlarına yanıt veren bir diyalog üretmek için çalışmalı" diye konuştu. -İNGİLTERE DURUMDAN ENDİŞELİ- LONDRA (A.A) - 15.03.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Bahreyn'deki kargaşadan ve bu ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinden endişe duyulduğunu bildirdi. Hague İngiliz Parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "Bahreyn'deki gerginlikten, özellikle de hükümetin olağanüstü hal ilan etmesinden çok endişeliyiz. Tüm tarafları itidale ve şiddeti önlemeye çağırıyoruz" dedi. İngiltere bugün ayrıca, vatandaşlarına zorunlu kalınmadıkça Bahreyn'e seyahat etmeme çağrısında bulundu. -"KATLİAMI ENGELLEYİN" ÇAĞRISI Bahreyn'de Şii din adamları, Krallık'ta yaşanması olası bir "katliamı" engellemeleri için uluslararası topluma çağrıda bulundu. İleri gelen Şii din adamları, yazılı açıklama yaparak, başkent Manama'daki İnci Meydanı'nda korkunç bir katliamın beklendiği uyarısını yaptı. Bildiride, sadece haklarını talep eden Şii halkın katliam riski altında bulunduğu belirtilerek, Dünya İslam Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir an önce duruma müdahale etmesi istendi. -OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMESİ- Bahreyn'de Sünni iktidarın karşısındaki Şii muhalefet, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesini kınayarak, uluslarası müdahale çağrısında bulundu. Şii Vifak blokunun üyelerinden Kasım Hüseyin, "Yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi ordu toplumun kontrolünü elinde tutuyor" dedi. Bu durumu kınadıklarını ifade eden Hüseyin, "uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.