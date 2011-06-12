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Dünya

BAHREYN'DE HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ MANAMA (A.A)

12 Haziran 2011 10:34

-BAHREYN'DE HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ MANAMA (A.A) - 12.06.2011 - Bahreyn'in başkenti Manama'da, ülkenin önde gelen Şii partisinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye 10 binin üzerinde kişi katıldı. Bahreyn'de, hükümet karşıtı gösterileri bastırmak için Mart ayında ilan edilen olağanüstü halin Mayıs ayında kaldırılmasından sonra siyasi hakların genişletilmesi ve daha fazla özgürlük talebiyle düzenlenen ilk kitlesel gösteriye, güvenlik güçleri müdahale etmedi. Polis helikopterlerinin protestocuların üzerlerinden geçtiği gösteride olay çıkmadı. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler öncülüğünde Şubat ayında düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri sert müdahale etmiş, 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bahreyn'deki Sünni hanedan yönetimi, protestoları bastırmak için Mart ayında olağanüstü hal ilan etmiş ve protestoların kendi ülkesine sıçramasından korkan Suudi Arabistan'dan da askeri destek  almıştı.    ABD'nin 5. filosuna ev sahipliği yapan, Washington'ın yakın müttefiki olan Bahreyn yönetiminin ülkedeki gerilimi azaltmak ve Şiilerin liderliğindeki örgütlerle diyalog başlatmak için son gösteriye izin verdiği yorumları yapılıyor.

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