-BAHREYN'DE GÖSTERİCİLERE POLİS DAYAĞI MANAMA (A.A) - 17.02.2011 - Bahreyn'in başkenti Manama'da polis gösteri yapanlara müdahale etti. Görgü tanıkları, Bahreynli polislerin Manama'nın merkezinde bulunan İnci Meydanı'nda kamp kuran göstericilere saldırdığını ve onları dağıttığını belirtti. Görgü tanıklarından Fadıl Ahmet, "Polis, çadırda geceyi geçiren yüzlerce göstericiye saldırdı" dedi. Polisin müdahalesinden kaçan Mahmut Ferac ise "Güvenlik güçleri, meydana bakan bir köprüden geldi ve saldırı sırasında birçok gösterici yaralandı" dedi. Görgü tanıklarına göre ayrıca, İnci Meydanı'na yüzlerce kilometre uzakta da patlama sesleri ve ambulansların siren sesleri duyuldu. Tunus ve Mısır'daki halk ayaklanmalarının ardından, Körfez ülkesi Bahreyn'de de Pazartesi günü gösteriler başlamıştı. Sünni hanedanın yönettiği, nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu, ABD'nin 5'inci Filosuna ev sahipliği yapan körfez krallığındaki binlerce gösterici, 1971'den bu yana görevde olan Başbakan Şeyh Halife bin Sallah el Halife'nin istifasını, siyasi tutukluların salıverilmesini ve yeni anayasa istiyor. Göstericiler, Kahire'deki halkın Tahrir Meydanı'na toplanmasından esinlenerek, İnci Meydanı'nda toplanmıştı.