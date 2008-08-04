Bahreyn'de Ferrari rüzgarı

Tempo24-





Sakhir Pisti'nde 57 tur üzerinden koşulan yarışta ikinci sıradan start alan Ferrari pilotu, çıkışta Robert Kubica'dan liderliği aldı ve finişe kadar yerini koruyarak en yakın rakibinin 3.3 saniye önünde sezonun ilk galibiyetini kazandı. Avustralya GP'si ve Malezya GP'sinde finiş göremeyen Brezilyalı pilot, Malezya'da üst üste ikinci, kariyerinde ise 6. zaferini elde etti.



Yarışa dördüncü sırada başlayan bir diğer Ferrari sürücüsü Kimi Raikkonen ise, ilk turda üçüncü sıraya, 3. turda da Kubica'yı geçerek ikinci sıraya yükseldi.



Kalan turlarda Massa'yı geçmeyi başaramayan Fin pilot, yarışı ikinci tamamlayarak kariyerinde 50. kez podyuma çıkma başarısı gösterdi. Bahreyn'den 8 puan çıkaran son şampiyon Raikkonen, 3 yarışın ardından 19 puanla sürücüler klasmanında liderliğe yükseldi.



Ferrari, bu sonuçla 2007 Brezilya GP'sinden sonra ilk kez ilk iki sırada finişe ulaşmış oldu.



PİLOT SIRALAMASI PUAN TAKIM SIRALAMASI PUAN



1. Kimi Raikkonen 19 BMW Sauber 30

2. Nick Heidfeld 16 Ferrari 29

3. Lewis Hamilton 14 McLaren Mercedes 28

4. Robert Kubica 14 Williams Toyota 10

5. Heikki Kovalainen 14 Toyota 8





BMW'LER MCLAREN'İ GEÇTİ

Kariyerinde ilk kez bir yarışa pol pozisyon başlayan BMW pilotu Robert Kubica, Ferrari pilotlarının ardından üçüncü olurken, takım arkadaşı Nick Heidfeld dördüncü sırayı aldı.



Geride kalan 3 yarışta da podyuma çıkma başarısı gösteren BMW pilotları, Bahreyn'de McLaren'in önünde finiş görerek önemli bir başarıya imza attı.



McLaren'den Heikki Kovalainen, beşinci sırada başladığı yarışı aynı sırada bitirirken Toyota'dan Jarno Trulli 6. oldu. Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso ise liderin 77 saniye gerisinde 10. sıradan finiş gördü.



Sezonun açılış yarışı Avustralya GP'sini kazanan McLaren'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, üçüncü sıradan başladığı yarışın çıkışında çok yavaş kalınca yedi sıra birden kaybetti.



Daha sonra öne geçmek için atak yapan Hamilton, ikinci turda Fernando Alonso'ya arkadan çarpınca ön kanadını parçaladı ve çok erken bir stop yapmak zorunda kalarak piste 17'nci sırada döndü. Kalan bölümlerde Hamilton'ın çabası ancak 13. olmasını sağladı ve İngiliz pilot Bahreyn'den puansız ayrıldı.



