Bahreyn'de en hızlısı Hamilton



Bahreyn'de yapılacak olan sezonun 4. yarışı öncesinde ilk antrenman seansında en hızlı isim McLaren Mercedes'ten Lewis Hamilton oldu.



Mclaren Mercedes'in yeni parçalar getirdiği Bahreyn'de Hamilton, atmış olduğu 1.33.647'lik derecesi ile seansı zirvede tamamladı. BMW Sauber pilotları Nick Heidfeld ve Robert Kubica seansın sonlarına doğru geliştirdikleri dereceleriyle 2. ve 3. sırayı elde ettiler.



Antrenmanların başarılı isimlerinden olan Nico Rosberg 4. olurken onu şampiyona lideri Jenson Button takip etti. Lider Jenson Button, vites kutusunda arttırma sorunu nedeniyle problem yaşadı.



Ferrari ise hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. Fin pilot Kimi Raikkonen, antrenmanın başında ikinci virajda büyük bir kayma yaşadı ve bariyerlerden son anda kurtuldu.



1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.647 19

2 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.907 0.260 17

3 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.938 0.291 17

4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:34.227 0.580 24

5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:34.434 0.787 15

6 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.502 0.855 24

7 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.531 0.884 18

8 3 Felipe Massa Ferrari 1:34.589 0.942 17

9 14 Mark Webber RBR-Renault 1:34.827 1.180 21

10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.827 1.180 19

11 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:34.880 1.233 24

12 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.938 1.291 21

13 8 Nelsinho Piquet Renault 1:34.974 1.327 21

14 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.021 1.374 18

15 9 Jarno Trulli Toyota 1:35.036 1.389 22

16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:35.042 1.395 16

17 10 Timo Glock Toyota 1:35.333 1.686 20

18 7 Fernando Alonso Renault 1:35.348 1.701 24

19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:35.353 1.706 22

20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:35.369 1.722 15



