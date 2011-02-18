-BAHREYN'DE DİYALOG SÖZÜ MANAMA (A.A) - 18.02.2011 - Bahreyn'de Veliaht Prens Salman Bin Hamad El Halife, ülkede sükunet ortamına geri dönülmesi için diyalog sözü verdi. Şii protestocuların düzenlediği gösterilen kanlı şekilde bastırıldığı Bahreyn'in Veliaht Prensi Salman Bin Hamad El Halife, ülkeye sükunet hakim olduğunda muhalefetle diyalog başlatacağını açıkladı. Öte yandan başkent Manama'da hükümete karşı yapılan gösterilere müdahale eden askerlerin protestoculara göz yaşartıcı gaz sıktığı, ağır silahlarla havaya ateş açtığı bildirildi. Hastane kaynakları, gösterilerin sembolü olan İnci Meydanı'nda meydana gelen olaylar nedeniyle enaz 20 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi. Bölgedekiler, Manama'nın merkezinden ambulans sirenleri duyulduğunu belirtiyor.