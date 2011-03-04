-BAHREYN'DE ÇATIŞMA HAMAD (A.A) - 04.03.2011 - Bahreyn'de yönetim karşıtı protestoların başladığı iki haftadan bu yana ilk kez, Sünni-Şii çatışması çıktığı bildirildi. Hamad kenti sakinleri, bir grup Şii'nin Sünni grubuyla çatıştığını belirtti. Bir görgü tanığı, olaylara 100 dolayında kişinin katıldığını söyledi. Polis helikopterlerinin kentin üzerinde uçuş yaptığı, olay yerine iki ambulansın geldiği kaydedildi. Tanıklar, polisin olay yerine gelmesiyle çatışmaların sona erdiğini, ancak daha sonra polisle diğer yerlerden bölgeye gelen başka Şiiler arasında arbede çıktığını anlattı. Bir tanık, olay bölgesinde hala eli sopalı gruplar bulunduğunu, ancak çatışmaların büyük oranda bittiğini söyledi.