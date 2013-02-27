Bahreyn'de 'Anonymous' maskesi yasaklandı

Bahreyn hükümeti, 2005 yapımı ‘V for Vendetta’ filmiyle popülerleşen ve devrimlerin sembolü haline Guy Fawkes maskelerinin ithalatını yasakladı. Maskenin yasaklanma sebebi ülke liderlerine karşı oluşan ayaklanmanın sembolü olarak kullanılması gösterildi.

El Arabiya sitesinin haberine göre Ticaret Bakanı Hassan Fakhro, maskeyi ithal ederken yakalanan kişilerin gözaltına alınacağını açıkladı. Fakhro, hükümet karşıtı gösterilerde eylemcilerin kimliklerini saklamak için maskeyi kullandıklarını söyledi.

Tarihi maske bugüne kadar dünyanın dört bir yanında gerçekleşen eylemlerde kullanıldı. Maske, ABD’de başlayan ‘Wall Street’i İşgal Et’ eylemlerinden Arap dünyasında gerçekleşen devrimlerin sembolü olmuştu.

'Guy Fawkes kimdir?'

İngiltere'de 1570 yılında doğan Guy Fawkes, Katolik bir ailede büyüdü. Guy Fawkes ve arkadaşları 5 Kasım 1605'te İngiltere Kralı I. James ve yanındaki Protestan aristokratları, İngiliz parlamento binasında bir toplantı sırasında barutla havaya uçuracaklardı. Ancak ihbar üzerine suikastın başarısızlığa uğraması sonucunda Guy Fawkes arkadaşlarıyla tutuklanarak işkenceye uğradı ve idam edildi.