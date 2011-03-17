-BAHREYN'DE 4 MUHALİF LİDER GÖZALTINDA MANAMA (A.A) - 17.03.2011 - Bahreyn'deki 4 muhalif lider gözaltına alındı. Bahreyn'deki muhalif Şii bloku Vefak'ın internet sitesinden verilen haberde, gözaltına alınan liderler arasında Bahreyn'de monarşinin sona erdirilmesi çağrısında bulunan, Şiilerin oluşturduğu, Hak hareketinin lideri Hasan Meşami'nin de bulunduğu belirtildi. Vefak milletvekillerinden Mattar İbrahim de basına yaptığı açıklamada Meşami'nin gözaltına alındığını doğruladı. İbrahim, güvenlik güçlerinin ayrıca laik ve solcu bir parti olan Vaad partisinin lideri İbrahim Şerif'i de gözaltına aldığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığından henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunulmadı. -İNGİLİZ HÜKÜMETİ'NDEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI İngiliz hükümeti, Bahreyn'deki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmelerini çağrısında bulundu. İngiliz Dışişleri Bakanlığından yayımlanan duyuruda, Bahreyn'de kalmalarını gerektiren önemli bir sebep bulunmayan İngiliz vatandaşlarından, bir an önce ülkeden ayrılmaları istendi.