-BAHREYN'DE 3 ÖLÜ, 195 YARALI MANAMA (A.A) - 17.02.2011 - Bahreyn Sağlık Bakanlığı, başkent Manama'da toplanan göstericilere polisin baskın düzenlemesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 195 kişinin yaralandığını açıkladı. Bahreyn'in resmi ajansı BNA'ya göre, Sağlık Bakanı Faysal Bin Yakub El Hamar, bazı medya kuruluşlarında ortaya atılan ölü ve yaralı sayısının doğru olmadığını belirterek, ''Sağlık Bakanlığı 3 ölü ve 195 civarında yaralı saptamıştır'' dedi. Bakan, yaralı 195 kişinin çoğunun tedavilerinin ardından evlerine döndüğünü ve hastanelerde 43 yaralının kaldığını belirtti. Şii muhalifler, polis baskınında 4 kişinin öldüğünü onlarca kişinin de yaralandığını duyurmuştu.