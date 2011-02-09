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Dünya

Bahreyn'de 200 eşcinsel tutuklandı

Bir partide kadın kıyafetleri giyen, şarap ve nargile içen 200 civarında eşcinsel erkeği tutukladığı bildirildi.

09 Şubat 2011 02:00

T24 - Yerel basında çıkan haberlerde, polisin, muhafazakar Muharrek kentinde düzenlenen bir partide kadın kıyafetleri giyen, şarap ve nargile içen 200 civarında eşcinsel erkeği tutukladığı belirtildi.

Tutuklanan erkeklerin 18 ila 30 yaşlarında oldukları, çoğu Körfez ülkelerinden olan bu kişilerin, özellikle sözkonusu parti için Bahreyn'e geldiklerinin sanıldığı kaydedildi.

Bahreynli bir yetkili, konunun savcılığa intikal ettiğini belirtirken, gazeteler tutuklananlar arasında bir Suriyeli ve bir Lübnanlı erkeğin bulunduğunu yazdı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de, grubun, "ahlaksızca faaliyetleri nedeniyle" geçen hafta perşembe günü tutuklandığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü'nde görevli araştırmacı Said Bumeduha ise Bahreyn hükümetine, cinsel tercihleri nedeniyle tutuklanan kişileri serbest bırakması çağrısında bulundu.


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