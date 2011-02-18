Bahreyn polisi meydanı dümdüz etti

T24 - Tunus ve Mısır’da diktatörlerin devrilmesinin ardından Ortadoğu’daki gerginliğin adresi Bahreyn, Yemen ve Libya oldu. Bahreyn’in başkenti Manama’daki İnci Meydanı’nı Tahrir Meydanı’na çevirmek isteyen göstericilere polis müdahale etti, 3 kişi öldü, 231 kişi yaralandı. Libya’daki çatışmalarda da 14 kişi öldü.





Ortadoğu’ya yayılan isyan dalgası bu kez Libya, Bahreyn ve Yemen’i sardı. Ancak Bahreyn’in başkenti Manama’daki İnci Meydanı’nı Mısır’da direnişin sembolü haline gelen Tahrir Meydanı’na çevirmek isteyen muhaliflere dün şafak vakti polis müdahale etti. Zırhlı araçlarla çevrelenen meydana yapılan baskında 3 kişi öldü, 231 kişi yaralandı. Muhalefet ülkede onlarca insanın tutuklandığını ve 60 kişinin de kayıp olduğunu savundu.



Çoğunluğu Kral ve Sünni iktidara karşı ayaklanmış olan göstericiler, polis şiddeti karşısında 20 dakikada meydanı boşalttı. Geriye çöp ve derme çatma çadırlar kaldı. 40 kişilik parlamentoda ana Şii grubu oluşturan Vefak grubu, olayları protesto etmek için meclisten istifa etmeyi planladığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Bahreynli mevkidaşı Şeyh Halid ibn Ahmed el Halife’yi arayarak meydana düzenlenen baskından derin endişe duyduklarını belirterek ‘serinkanlılık’ çağrısında bulundu. Bu arada, 13 Mart’ta düzenlenmesi öngörülen Bahreyn GP2 Asia Series otomobil yarışı, yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildi. Aynı pist, Formula 1 yarışlarına da evsahipliği ediyor.





Kaddafi karşıtı isyan



İsyanın bir başka adresi de Libya oldu. Libya’daki rejim karşıtları, başta Bingazi olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenliyor. İnternet üzerinden dünü “Gazap Günü” ilân eden göstericiler, güvenlik güçleriyle oldukça sert çatışmalara girdi. Bazı kaynaklara göre 14, bazılarına göre de 6 göstericinin öldüğü olaylarda, 14 kişinin de tutuklandığı belirtiliyor.



Protestoları örselemek adına, memurlara yüzde 100 maaş zammı yapan Libya lideri Muammer Kaddafi, aynı zamanda daha önce tutuklanan çok sayıda muhalifi serbest bıraktı. Daha çok güneydeki kentlerde sınırlı kalan sokak gösterilerinin düzenlenmesini engellemek adına her yola başvuran Libya rejimi, vatandaşlara SMS mesajı göndererek, protestoların engellenmesi sırasında gerçek mermi kullanılacağını duyurdu. Ayrıca çok sayıda rejim ve Kaddafi yanlısı Libyalı da sokağa çıkarak statükoyu savunan sloganlar attı.





K.Irak da reform istiyor



Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde gerçekleştirilen protesto gösterilerinde 2 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Başkent Bağdat’ın 260 kilometre kuzeydoğusundaki Süleymaniye kentinde siyasi reform çağrısında bulunan yüzlerce Kürt göstericiye bölgesel yönetimin güvenlik gücü Peşmergelerin ateş açtığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Bölgedeki kaynaklar, protestocuların kentin merkezinde bulunan bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani’nin karargahına yürüdüğünü, bazı göstericilerin binaya taş attıklarını, Kürt güvenlik güçlerinin de binanın çatısından göstericilere ateş açtıklarını ifade etti.





YEMEN: Hedef devlet başkanı



ARAP dünyasının en yoksul ülkesi Yemen’de, yaklaşık bir haftadır süren protestoların sonu gelmiyor. Ordudan yapılan “itidale davet” açıklamasını reddeden binlerce gösterici, başkent Sanaa olmak üzere birçok kentte protestosunu devam ettirdi. Gerek güvenlik güçleri gerekse de iktidar yanlısı göstericilerle çatışan rejim muhalifleri, fakirlik ve hükümet yolsuzluklarına karşı çıkıyor. Dünkü olaylarda 4 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 32 yıldır koltuğunu koruyor.









