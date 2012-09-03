Bahreyn, Mursi'nin sözlerini çarpıtan İran'a nota verdi

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, Bağlantısızlar Hareketi toplantısında Esed rejimini eleştiren konuşmasını Suriye yerine Bahreyn diye tercüme eden İran, yeni bir gerginliğe yol açtı.

zaman.com.tr'de yer alan habere göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son gelişmenin iki ülke ilişkilerine zarar vereceği ifade edilerek İran hükümetinin özür dilemesi istendi ve "Bu bir saldırı, uydurma ve İran'ın, Bahreyn'in iç işlerine müdahale ettiğini gösteren kabul edilemez davranıştır." ifadesine yer verildi. Geçen hafta 120 ülkenin katılımıyla Tahran'da gerçekleşen zirvede Mısır lideri Mursi, Esed rejimini 'baskıcı' olarak nitelemişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, "Zalim Suriye rejiminin karşısında Suriye halkının yanında olmak insanlığımızın ve imanımızın gereğidir." demişti. Esed rejimiyle kader birliği yapan İran'ın devlet televizyonu konuşmada geçen Suriye'yi Bahreyn diye tercüme etmişti. Rejime yakın haber siteleri ise konuşmanın Suriye kısmını hiç yayınlamamıştı. Mursi'nin bu sözleri üzerine salonda bulunan Suriye heyeti de oturumu terk ederek Mısır Cumhurbaşkanı'nı protesto etmişti. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan açıklamada da, Mursi'nin konuşmasında hiçbir şekilde Bahreyn'den bahsetmediği ifade edilmişti.

İran Devlet Televizyonu'nun Suriye yerine Bahreyn'i zikretmesi, Tahran'ın öncelikleri hakkında ipucu veriyor. Arap Baharı'nın bir diğer durağı olan Bahreyn'de Şii halk ayaklanması Sünni El Halife ailesini hedef alıyor. Arap Baharı ilk başladığında sürece açıkça destek veren ve İran İslam Devrimi'nden ilham alındığını savunan Tahran, sürecin müttefiki olan Esed rejimini tehdit etmeye başlaması üzerine çark etmiş ve ayaklanmanın Suriye'yi karıştırmak isteyen yabancı güçlerin işi olduğunu savunmaya başlamıştı. İran Devlet Televizyonu, eleştiriler üzerine Suriye'nin "yanlışlıkla" Bahreyn olarak çevirildiğini ve bunun sadece bir kanalda olduğunu iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan da Mursi'nin Suriye konusunda yanlış bilgilendirildiğini, eğer daha fazla bilgisi olursa görüşlerinin değişeceğini savundu.

İran, Kuzey Kore ile anlaşma imzaladı

İran Devlet Televizyonu, Batılı ülkelerin nükleer konusunda yakın takibinde olan iki ülke İran ve Kuzey Kore'nin bilgi ve teknoloji alanında işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Kanalın haberinde anlaşmanın ortak bilimsel çalışmalar ve teknolojik laboratuvarları, enerji, çevre ve tarım alanlarını kapsayacağı belirtildi. Pyongyang ve Tahran arasındaki yakınlaşmanın, ABD tarafından sık sık balistik füze konusunda yardımlaşmakla itham edilen iki ülke hakkındaki şüpheleri artıracağı yorumu yapılıyor. İran'ın nükleer çalışmaları yoğun şekilde tartışılırken, Kuzey Kore'nin elinde nükleer silah olduğu biliniyor.