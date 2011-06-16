-BAHREYN, F1 TAKVİMİNDEN ÇIKARILDI PARİS (A.A) - 16.06.2011 - Formula 1'de 2011 takvimine yeniden alınan Bahreyn Grand Prix'si, tekrar iptal edildi. Uluslararası Motor Sporları Birliğinden (FIA) yapılan açıklamaya göre, ülkedeki karışıklıklar nedeniyle iptal edilen ve geçen haftalarda yeniden takvime alınan (30 Ekim) sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'si, Dünya Motor Sporları Konseyi üyelerince yapılan oylama sonucunda takvimden yeniden çıkarıldı. Açıklamada, ''Yarışın takvimden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi'' denildi. Formula 1'in açılış yarışı olan ve 13 Mart'ta koşulması planlanan Bahreyn Grand Prix'si, Bahreyn Veliaht Prensi Salman Bin Hamad El Halife'nin, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle ülke iç işlerine yoğunlaşacaklarını bildirmesi üzerine iptal edilmişti. 2011 Formula 1 sezonu, Avustralya Grand Prix'si ile başlamıştı. Bahreyn'deki iç karışıklıklarda, şubat ayından bu yana 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.