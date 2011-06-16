T24 LogoT24 Logo
Spor

BAHREYN, F1 TAKVİMİNDEN ÇIKARILDI PARİS (A.A)

16 Haziran 2011 14:17

-BAHREYN, F1 TAKVİMİNDEN ÇIKARILDI PARİS (A.A) - 16.06.2011 - Formula 1'de 2011 takvimine yeniden alınan Bahreyn Grand Prix'si, tekrar iptal edildi. Uluslararası Motor Sporları Birliğinden (FIA) yapılan açıklamaya göre, ülkedeki karışıklıklar nedeniyle iptal edilen ve geçen haftalarda yeniden takvime alınan (30 Ekim) sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'si, Dünya Motor Sporları Konseyi üyelerince yapılan oylama sonucunda takvimden yeniden çıkarıldı. Açıklamada, ''Yarışın takvimden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi'' denildi. Formula 1'in açılış yarışı olan ve 13 Mart'ta koşulması planlanan Bahreyn Grand Prix'si, Bahreyn Veliaht Prensi Salman Bin Hamad El Halife'nin, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle ülke iç işlerine yoğunlaşacaklarını bildirmesi üzerine iptal edilmişti. 2011 Formula 1 sezonu, Avustralya Grand Prix'si ile başlamıştı. Bahreyn'deki iç karışıklıklarda, şubat ayından bu yana 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24