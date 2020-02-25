Bahreyn'de Koronavirüs vaka sayısı 23'e yükseldi

Sputnik'in haberine göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Ortadoğu ülkelerinde de yayılmaya devam ediyor.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 6 kişide Koronavirüs'e rastlandığı belirtilerek ülkedeki toplam vaka sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu.

Virüsin yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm okullarda eğitim-öğretime 2 hafta süreyle ara verildiği bildirildi.