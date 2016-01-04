Bahreyn de İran ile ilişkisini kesti



Tanınmış bir Şii din adamının Suudi Arabistan'da idam edilmesinin İran'da yol açtığı protesto eylemlerinin ardından Suudi Arabistan gibi Bahreyn de İran ile diplomatik ilişkilere son vermeyi kararlaştırdı. Resmi Bahreyn haber ajansı İranlı diplomatlara ülkeyi 48 saat içinde terk etmeleri için mühlet tanındığını bildirdi. Bahreyn Suudi Arabistan ile sıkı ilişkiler yürütüyor.

Terör suçlamasıyla yargılanan Şii din adamı Nimr Bakır El Nimr ve diğer 46 sanık cumartesi günü Suudi Arabistan'da idam edilmişti. 56 yaşındaki Şii din adamı Suudi krallığının ateşli bir aleyhtarı idi ve 2011 yılında Suudi Arabistan'daki iki milyon Şii'nin büyük çoğunluğunun yaşadığı doğudaki petrol zengini bölgelerin Suudi Arabistan'dan ayrılmasını talep etmişti. Al-Nimr 2014 yılında ayaklanmaya teşvik, itaatsizlik ve silah bulundurma suçlarından idama mahkum edilmişti. İdamı protesto eden grupların Tahran'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğini basması üzerine Riyad yönetimi İran ile diplomatik ilişkilerine son vermişti.