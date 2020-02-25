Bahreyn'de ikinci Koronavirüs vakası görüldü

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Bahreyn’de bir kişiye daha yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Ülkedeki vaka sayısı ikiye çıktı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı İran’dan ülkeye giden bir Bahreyn vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Kişinin havaalanına gelişinden sonra gerekli tıbbi kontrollerden geçirildiği ve hastalığa yakalandığının kesinleştiği belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyada 20'den fazla ülkeye yayılan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 800'ü aştı. Dünya çapında virüs tespit edilen kişi sayısı da 80 binin üzerinde.