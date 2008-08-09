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Spor

Bahram zorlanmadı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda boksta 81 kiloda Bahram Muzaffer, ilk turda Kenyalı rakibi Ali Aziz'i sayıyla yenerek 2. tura yükseldi.

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

İşçiler Spor Salonu'ndaki oyunların boks müsabakalarının ilk gününde, 81 kiloda Bahram Muzaffer, ilk tur maçını Kenyalı rakibi Ali Aziz ile yaptı.Müsabakaya iyi başlayan Muzaffer, ilk raundu 3-1, 2. raundu 5-2 ve 3. raundu da 7-3 önde kapadıktan sonra ringden 8-3 sayıyla galip ayrıldı.

Muzaffer, 2. turda İrlanda Cumhuriyeti'nden Kenny Egan ile 14 Ağustos Perşembe günü TSİ 10.15'de karşılaşacak.Boksta yarın da Türk sporcularından 69 kiloda Adem Kılıççı, ilk tur maçını TSİ 10.00'da İngiliz rakibi Bily Joe Saunders ile yapacak.

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