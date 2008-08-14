Bahram elendi

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 81 kiloda mücadele eden Türk boksör Bahram Muzaffer, 2. turda İrlanda Cumhuriyeti'nden Kenny Egan'a sayıyla yenilerek elendi.



İlk turda Kenyalı Ali Aziz'i sayıyla yenen Bahram Muzaffer, 2. turda İrlandalı rakibi karşısında tutuk bir müsabaka çıkardı. Muzaffer, ilk raundu 2-1, 2. raundu 5-1, 3. raundu da 7-2'lik skorlarla geride tamamladıktan sonra müsabakadan 10-2 yenik ayrıldı. Böylece oyunlara katılan 5 Türk boksöründen 4'ü elenmiş oldu.



Oyunlarda yarın Türk Milli Takımı'ndan 57 kiloda Yakup Kılıç ringe çıkacak. Kılıç, TSİ 08.30'da başlayacak olan müsabakada, Japon Satoshi Shimizu ile mücadele edecek.

