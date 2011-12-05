Bahoz'un sağ kolu yakalandı

T24-

“Amanoslar temizlendi”



Bahoz’un sağ kolu



Arınç, Bursa’dan yayın yapan Bursa TV’de konuk olduğu bir programda kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, “Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünde konuğumuz oldunuz. Meclis’te özellikle PKK’nın siyasal simgesi olan kişilere sayın denmesine nasıl baktığınızı bilirken, PKK’nın para bastığı ortaya çıktı. Bunları nasıl yorumluyorsunuz?” şeklindeki bir soru üzerine Arınç, şöyle konuştu:“Bayanların gözüyle siyasete bakmanın ayrı bir özelliği var. Ama siyasette de kadın zarafetinin, dikkatinin, nezaketinin mutlaka siyasete yansıması gerekirdi. Bu yıl yapılan seçimlerde partimizdeki kadın milletvekili sayısı yüzde 100 arttı. AK Parti’de kadın ve genç milletvekilinde çok öndeyiz.”Sorunun PKK ile ilgili bölümüne ilişkin olarak da Arınç, şunları söyledi: “PKK, bir terör örgütü, Türkiye’nin başının belası. Açık yüreklilikle söylüyorum, son 3 aydır güvenlik güçlerimizin, başlarında komutanları ve amirleriyle sınır içi ve dışında, dağda, şehir merkezinde yürüttükleri tüm operasyonlar başarılı olmuştur. Şu anda, ismini söylemeyeceğim PKK örgütünün üst düzeyinden biri İstanbul’da yakalanmıştır. Bizim için çok önemliydi Amanos Dağları’nda sayıları 50’yi geçmediği bilinen örgütün bir şebekesi, yıllardır zarar veriyordu.Amanoslar, coğrafi bakımdan girilmesi, mücadele edilmesi zor yerlerdi. Hatay’da, İskenderun’da askeri birliğe ve polislere karşı saldırı düzenlemişlerdi. O günden bu yana Başbakanımız, talimat vermişti ’Amanosları temizleyeceksiniz’ diye. Amanoslar şimdi temizlendi. Bütün örgüt üyeleri, elleri kırıldı, çökertildi, silahlarıyla birlike yakalandı. Umarım Amanoslar’dan bir daha saldırı duymayacağız.”Fırat Haber Ajansı, Arınç’ın İstanbul’da yakalandığını belirttiği PKK’lının “Halkın Savunma Güçleri” üyesi Suphi Yalçınkaya olduğunu belirtti.Çeşitli kaynaklar, Yalçınkaya’nın PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz kod adlı Fehman Hüseyin’in sağ kolu olduğunu iddia etti.