"Bahoz Erdal koruması satın alınarak öldürüldü"

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, "PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod aldı Fehman Hüseyin'in korumasının satın alınarak öldürüldüğünü" iddia etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan Uğur ayrıca, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Cezaevi'nde kendisini ifadeye çağıran Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile arasında geçen bir konuşmayı anlattı.

Uğur, "Zekeriya Öz bana bir liste gösterdi. O yazıyı yazan Abdullah Öcalan'dı. Ve orada 'derdest edilecek kişiler' bölümünde benim ismim ile başka isimler de vardı. Engin Alan Paşa'nın ismi de o listedeydi" iddiasında bulundu.

Uğur'un açıklamalarına ilişkin video şöyle: