Bahoz Erdal kaçıranlara kızmış: Bula Bula Hüseyin Aygün'ü mü buldunuz?

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran ve 48 saatten sonra serbest bırakan PKK'lılar ile Kandil'deki Fehman Hüseyin'in telsiz konuşmaları deşifre edildi. Konuşmalarda Fehman Hüseyin'in örgüt elemanlarına "Size adam kaçırın dedik. Bula bula Hüseyin Aygün'ü mü buldunuz?" dediği iddia edildi.

Tunceli ’de geçen pazar akşamı kaçırılan ve 48 saat sonra serbest bırakılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ’ün olayında detaylara ulaşıldı. Ferit Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İstihbarat ve güvenlik birimleri elde ettiği bilgilere göre, PKK ’nın Kandil Dağı’nda bulunan ve ’Roj’ telsiz kodunu kullanan ’Dr. Bahoz Erdal’ kod adlı Feyman Hüseyin ile örgütün silahlı kanadının sorumlusu ’Sofi Nurettin’ kod adlı Halas El Muhammed, örgütün sözde Dersim eyalet sorumlusu ’Munzur’ telsiz kodunu kullanan ’Seyithan’ kod adlı Serdar Özdemir’e şifreli mesaj verdi.

Eylem talimatı verdi

Güvenlik güçleri tarafından deşifre edilen mesajda, "Artık yeni bir hamle süreci başlıyor. Zafere ulaşma ve Kürt özgürlük hareketinin en önemli aşaması olan Devrimci Halk Savaşını başlatıyoruz. Bu süreçte artık her saha içinde bulunan bütün birimler eylem yapma ve eylemler ve alınacak eylem kararlarında kendi inisiyatifini kullanabilirler" talimatı verildi.

Talimat bölgedeki tüm PKK ’lılara iletirken, özellikle örgütün Tunceli ve Ovacık bölgesinde daha etkin olması istendi. Bildiriler dağıtılan Ovacık’ta en fazla CHP örgütü hedef alınırken esnaf, işadamı, siyasetçilerin de bulunduğu 14 kişi, örgütle ilişki kurmadıkları, talimatlarını yerine getirmedikleri gerekçesi 2 yıl boyunca Tunceli dışına sürgün edilmesi kararı alındı. Bazı kişiler ilçede kalırken, bazıları tehdit üzerine ayrılmak zorunda kaldı.

Aygün'ü kaçırma planı

CHP ’li Aygün’ü kaçıran ve ’Azad’ kod adlı PKK ’lıya bağlı 10 kişilik grubun daha önce de bölgede 4 kişiyi aynı yöntemlerle kaçırdığı belirtildi.

’Azad’ kod adlı PKK ’lıya bağlı grup, Hüseyin Aygün ’ü kaçırmak için planlar yaptı. Aygün’ün kentte bulunduğunu ve geziler yaptığın sosyal medya aracılığıyla öğren grup, takibe aldı. Aygün’ün Ovacık’ta olduğunu öğrenen PKK kuryeleri durumu ’Azad’ kod adlı PKK ’lıya bildirdi.

Bunun üzerine 4 kişilik bir grup düzgün giyinip, tıraşlı ve sivil kıyafetler ile Ovacık’a gönderildi. Gruptan bir kişi vatandaş gibi gezerek Aygün’ü beklerken, diğer PKK ’lılar ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana gizlendi. Aygün’ün ayrılması üzerine ilçede bulunan PKK ’lı durumu telefonla bildirip, kendisini de araçla takibe aldı.

İlk uyarıda durmadılar

Yolda bekleyen bir PKK ’lı, milletvekili Aygün, danışmanı Deniz Tunç ve gazeteci Kadir Merkit’in olduğu aracı durdurmak istedi. Ancak otomobili kullanan Kadir Merkit, durmayarak devam etti. Bunun üzerine aracı durduramayan PKK ’lı, ilerideki teröristlere durumu bildirip, kendisi de ilçeden gelen PKK ’lının kullandığı araca binip, takibi sürdürdü.

Daha sonra silahlı PKK ’lılar Aygün’ün içinde bulunduğu aracı durdurup, Hüseyin Aygün ’ü direnmesine rağmen kendi kullandığı araca bindirip kaçırdılar.

Hüseyin Aygün ’ü kaçıran 2 PKK ’lı yürürken, diğer 2 PKK ’lı ise gece geç saatlerde erzaklarla birlikte Aygün’ü kaçıran grupla buluştu.

Aygün'ün yanında telsizle konuşmadılar

Güvenlik birimleri, ’Azad’ kod adlı PKK ’lının, Hüseyin Aygün ’ü kendilerine göre güvenli bir yere bırakıp, başına da 2 PKK ’lı koyduktan sonra gece boyunca 20 kilometre yürüdü. ’Azad’ kod adlı PKK ’lı ulaştığı bölgede telsizle durumu sözde örgütün sözde Dersim sorumlusu ’Seyithan’ kod adlı Serdar Özdemir’e bildirip, " Hüseyin Aygün , artık elimizde akşam saatlerinde ilçeden çıktıktan sonra arkadaşlar ile birlikte aldık. Şu an durumu gayet iyi ve güvenli bölgede bekletiyoruz. Bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek" diye sordu.

PKK ’lı Serdar Özdemir de "Güvenli noktada bekletin ben durumu Roj’a bildireceğim. Size haber gönderdikten sonra bize teslim edin" dedi. Daha sonra telsizini kapatan ’Azad’, Aygün’ün bulunduğu yere geldi.

Yetkililer, ’Azad’ kod adlı PKK ’lının Aygün’ün yanında konuşması halinde 10 dakika içinde yerlerinin tespit edileceğini belirterek, "Bulundukları nokta deşifre olur. Bu durumu bilen PKK ’lı grup daha uzak noktaya giderek telsiz görüşmesi yaptıktan sonra tekrar geri geliyor. Bu taktik deşifre olmasınlar diye son dönemlerde sıkça kullanılıyor" dedi.

Bahoz Erdal gerçekten bizim güçler mi kaçırdı

Milletvekili Hüseyin Aygün ’ün kaçırılmasının ardından Kandil ’de bulunan ’Dr. Bahoz Erdal’, 13 Ağustos günü saat 10.30-11.00 arasında Tunceli ’deki grupla telsiz irtibatı kurup, kaçırılma olayına sert tepki gösterdiği belirtildi. ’Roj’ telsiz kodlu Bahoz Erdal ile sözde Dersim sorumlusu ’Munzur’ telsiz kodunu kullanan Serdar Özdemir ile aralarında şu konuşmalar geçti:

Roj: Hüseyin Aygün gerçekten bize bağlı birimler tarafından mı kaçırıldı? Bu doğru mu, ya da farklı güçler mi kaçırmış?

Munzur: Doğrudur, Azad’ın grubu almış. Şu an Azad’ın yanında, durum gece yarısından sonra bana bildirildi.

Roj: Bu nasıl iştir, bu nasıl bir eylemdir? Dersim’in yapısını bilmiyor musunuz? Bula bula Hüseyin Aygün ’ü mü buldunuz. Bu doğru bir eylem değil, asla kabul edilmez bir eylem türüdür. Size adam kaçırın dedik ama bu kadarı doğru değil. Böyle bir eylem yapılacaksa, önceden ana karargahın onayı alınmalı, merkezi karar olmalı bu durum tam bir başıboşluk.

Munzur: Doğrudur, bizim de böyle bir talimatımız olmadı. Azad arkadaşın grubu kendi inisiyatifini kullanarak milletvekilini kaçırmış. Dersim eyaletinin aldığı bir karar değil.

Roj: Biz size kendi inisiyatifinizi kullanarak her türlü eylem yapın dedik. PKK gerçeğini anlamanız, bilmeniz lazım. Neden bireysel davranılıyor? Neden otorite kurulmuyor? Bu nasıl bir eylem, yönetimin haberi yok. Kimsenin haberi yok, alınan bir karar yok. Dersim gibi hassas bir coğrafyada Hüseyin Aygün kaçırılıyor, bu durumu nasıl düzeltecekseniz düzeltin.

Munzur: Anlaşıldı, talimatınız ne ise yerine getirelim.

Roj: Seyithan sen bizzat ilgilen. Grubun sorumlusu Azad yarın sabah gelsin yanına. Ben onunla irtibatlaşacağım. Böyle sorumsuzluk olmaz.

Munzur: Anlaşıldı, Azad arkadaş yarın burada olacaktır.

Roj: Yarın Azad ile konuşacağım karşıma getirin. Hüseyin Aygün ’ün güvenliği sağlansın. Kılına zarar gelirse sorumlusu sensin. Bir daha böyle bireysel eylemler olmayacak. Hüseyin Aygün en kısa sürede yani yarın serbest bırakılsın. En güvenli yöntemleri kullanarak bir an önce gönderin.

'Azad' azarladı

Güvenlik birimlerinin elde ettiği bilgilere göre 14 Ağustos sabahı Feyman Hüseyin ile Milletvekili Aygün’ü kaçıran ’Azad’ kod adlı PKK ’lı arasında kısa bir görüşme geçti. Görüşmede Feyman Hüseyin’in ’Azad’ı azarladığı ve örgütün haberi olmadan bireysel eylemlerden kaçınmasını, böyle durumlarda mutlaka yönetime haber vermesini istedi. Feyman Hüseyin, ayrıca ’Azad’tan merkezi biran önce özeleştiri ve durum raporu göndermesini istedi.

Yetkililer, elde edilen istihbarat bilgileri ve yapılan çalışmalar sonucunda Hüseyin Aygün ’ün kaçırılması olayının tamamen Ovacık grubunun bireysel eylemi olduğu ve Kandil ’den alınan bir karar olmadığını belirtti. Yetkililer, her gün Kandil ’den örgüt yöneticilerine birçok şifreli mesajın geldiği ve bunların çözümlerinin yapıldığını belirterek, Hüseyin Aygün ’ün kaçırılmasına dair bilginin elde edilemediğini ifade etti.