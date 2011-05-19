Bahisçiler IMF koltuğu için Derviş dedi, Merkel veto etti

T24

Dominique Strauss-Kahn istifa etti: Karımı her şeyden çok seviyorum

Merkel: Avrupalı bir aday önerilmeli

'Kim IMF Başkanı olacak'

İşte en güçlü 8 aday

Hangi ülke kaç oya sahip?

Almanya: Başkan Avrupalı olmalı

Babacan: Henüz bir isim yok

Guardian gazetesinin de yer verdiği bahis firmasının sıralamasında, "William Hill, 2'ye 5 ile Türkiye'nin eski Maliye Bakanı Kemal Derviş'in yeni IMF Başkanı olmasına en yüksek ihtimali verdi" denildi.Derviş'i, 1'e 5 ihtimal ile Hindistan Planlama Komisyonunun Başkan Yardımcısı Montek Singh Ahluwalia, 1'e 7 ihtimalle ise Alman Bundesbank'ın Başkanı Axel Weber takip etti.Bahis şirketi, Singapur Başbakan Yardımcısı Tharman Shanmugaratnam ile İngiltere'nin eski Başbakanı ve eski Maliye Bakanı Gordon Brown'a 1'e 8 olasılık verdi.William Hill'in IMF'nin yeni başkanının kim olabileceğine ilişkin hazırladığı liste şöyle, Kemal Derviş (2'ye 5), Montek Singh Ahluwalia (1'e 5), Axel Weber (1'e 7), Tharman Shanmugaratham (1'e 8), Gordon Brown (1'e 8), John Lipsky (1'e 10), Mark Carney (1'e 10), Philipp Hilderbrand (1'e 12), Peter Steinbruck (1'e 12), Christine Lagarde (1'e 14), Stanley Fischer (1'e 16), Chanyong Rhee (1'e 16), Hyun Song Shin (1'e 16), Trevor Manuel (1'e 20), Muhammed El Erian (1'e 20), Agustin Carstens (1'e 25).Bu arada, Financial Times (FT) gazetesi, yeni IMF başkanının kim olması gerektiği konusunda fikir birliği sağlanamadığına dikkati çekti.Haberde, "Brezilya ve Güney Afrika, bu görevin gelenekselleşmiş olduğu üzere Avrupa'dan bir isme gitmesine artık bir son verilmesi yolunda arzularını dile getirdi. Şili ve Çin de herhangi bir aday göstermeseler bile seçilecek kişinin, bu göreve layık biri isim olması gereğine değindi" denildi.Gazetenin haberinde, IMF başkanlığı için öne çıkan isimler arasında Christine Lagarde, Kemal Derviş ve Tharman Shanmugaratnam'ın yer aldığı kaydedildi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı için Avrupalı bir adayın önerilmesini istediğini söyledi.Merkel, bugün başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, yeni IMF Başkanı ile ilgili olarak hızlı bir çözüme ulaşılması gerektiğini belirterek, "IMF Başkanlığı için Avrupalı bir adayın önerilmesi görüşündeyim" dedi.AB içinde de bu konuda görüşmeler yapılacağını ifade eden Merkel, bu konuda şimdilik herhangi bir isim söylemek istemediğini kaydetti.Alman hükümeti de yaptığı yazılı açıklamada, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın görevinden ayrılması kararına saygı duyduğunu belirterek, bu kararla IMF’nin hemen yeniden hareket yeteneğine kavuşabileceği ifade edildi.IMF’nin gelecekte de önemli rol oynayacağına işaret edilen açıklamada, Strauss-Kahn’ın zor bir ekonomik dönemde değerli çalışmalar yapmış olduğu kaydedildi.Alman "Die Welt" gazetesi de IMF Başkanı olabilecek kişiler hakkında yayınladığı haberde, 8 aday arasında, Türkiye'nin ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş'e de yer verdi."Kim IMF Başkanı olacak?" başlığıyla verilen haberde, Fransa Ekonomi Bakanı Christine Lagarde'nin yeni IMF Başkanı olma şansının çok yüksek olduğu belirtilmekle birlikte Derviş'in de, Strauss-Kahn'ın yerini doldurabilecek güçlü bir aday olabileceği ifade edildi.Haberde Derviş ile ilgili olarak, "Türkiye'nin ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, Dominique Strauss-Kahn'ın yerini doldurabilecek güçlü bir aday olabilir. Eğer isterse. Ve eğer Angela Merkel (Almanya Başbakanı) bir Türk'ü Avrupa'lı olarak kabul etmeye razı olursa, çünkü kendisi bir Avrupalı'yı istedi" denildi.Derviş'in babasının Türk olduğu, annesinin de Hollanda'lı ve Alman bir aileden geldiği belirtilen haberde, Derviş'in, London School of Economics'i bitirdikten sonra ABD'deki Princeton College'de doktorasını yaptığı ve 1977 yılından itibaren 22 yıl boyunca Dünya Bankası'nda görev yaptığı anlatıldı. Türkiye'de bakanlık yaptığı 2001 ve 2002 yıllarında ülkedeki ağır ekonomik krizin aşılmasında başarılı bir strateji geliştirerek, Türkiye'nin AB üyeliği yolunu düzlediği, bu strateji sayesinde Türkiye'nin 2008 ve 2009 yıllarındaki ekonomik krizden de büyük ölçüde korunduğu ifade edildi.Derviş'in günümüzde Türk hükümetinin bir üyesi olmadığına ve kalkınmakta olan bir ülkeden de gelmediğine işaret edilen haberde, "Ancak o ideal bir uzlaşma adayı olabilir: Yeteri kadar Batılı, kalkınmakta olan ülkelere uygun. Ve Türk hükümeti de kendisini destekler" şeklinde ifade kullandı. Haberde, Strauss-Kahn'ın yerine seçilebilecek en güçlü aday olarak gösterilen Lagarde'nin ise, İtalya ve Almanya tarafından da desteklenebileceği görüşüne yer verilerek, diğer adaylar arasında gösterilen eski Almanya Maliye Bakanı Peer Steinbrück'ün ise, diplomatik olmadığı ve aklına geleni söyleyen bir kişi olduğu için ABD, İngiltere, Fransa ve İsviçre'de sevilmediği belirtildi.IMF Başkanı seçilebilecek diğer kişilerin de, İsviçre'li Josef Ackermann, Brezilya'lı Arminio Fraga, İsrail'li Stanley Fischer, Meksika'lı Agustin Carstens ve Hindistan'dan Montek Singh Ahluwlia olduğu kaydedildi.Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega, televizyon kanalı GloboNews'e verdiği demeçte, ''Strauss-Kahn'ın durumu IMF başkanının seçimi yönteminde değişiklik yapmak için baskı unsuru olarak kullanılmamalı. Bu tartışma bu noktada çok erken. Bu durum nedeniyle dehşete düştüm ve gerçekten, belki de geçmiş yıllarda sahip olduğumuz en iyi IMF başkanlarından biri olan Strauss-Kahn'ın dönebilmesi için bu durumun çözüme kavuşacağını umuyorum'' dedi.Son üç yıldır IMF'nin başkanlık seçimi yöntemini gözden geçirmesi gerektiğini yönünde açıklamaları bulunan Mantega, ''İyi bir çözüm için çabalıyorum ki o (Strauss-Kahn) kurumun başına dönebilsin'' diye konuştu.Mantega, IMF başkanının seçiminde liyakat temelli bir sistemin kullanılmasını görmek istediklerini, Strauss-Kahn'ın IMF'de daha fazla temsil hakkı talep eden Brezilya ve diğer gelişmekte olan ülkelerin müttefiki olduğunu ifade etti.Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jiang Yu, ''IMF başkanının seçimi süreci adil ve şeffaf olmalı, liyakatı esas almalı ve bu iş için en iyi kişiyi bulmayı amaçlamalı'' ifadelerine yer verirken, Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan ise ''IMF başkanlığı için gelişmekte olan bir ülkeden adaya fırsat verilmeli'' değerlendirmesinde bulundu.Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Kim Choong Soo da Seul'de yaptığı açıklamada, ''Bunun, IMF başkanlığı görevini almada gelişmekte olan ülkelerden biri için fırsat olmasını umuyorum'' diyerek, IMF başkanlığına gelişmekte olan ülkelerden aday gösterilmesi gerektiğini savunanları destekledi.IMF başkanlığı görevi için Avrupa'dan en fazla adından bahsedilen kişi Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde. Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown da IMF başkanlığı adaylığı konusunda küresel desteğe sahip olduğunu düşünüyor.ABD'nin IMF'de yüzde 16,8, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin birlikte yüzde 14,4 oy hakkı bulunuyor. IMF, geçen yıl 91,7 milyar dolar tutarında acil krediye onay verirken, Avrupa'daki kurtarma paketlerinin üçte birini sağlıyor.Almanya, IMF'nin şu anda asıl konusunun Avro Bölgesi borç krizi olduğu gözönüne alınırsa, IMF başkanının Avrupalı biri olması gerektiğini bildirdi. Almanya hükümet sözcüsü Christoph Steegmans yaptığı açıklamada, cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn için masumiyet karinesi söz konusu olduğunu ve henüz bir halef sorunu ortaya çıkmadığını söyledi.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, IMF Başkanlığı ile ilgili soru üzerine, ''Henüz hükümetimizin belirlediği bir aday yok, henüz belirlenmiş bir isim yok. Eğer belirlersek açıklarız'' yanıtını verdi. Babacan, ''Siz düşünüyor musunuz'' şeklindeki soruya da ''Şu anda hükümetimizin aldığı bir karar yok'' yanıtını tekrarladı.