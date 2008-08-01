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Spor

Bahisçi hakeme 15 ay hapis

NBA'de adı bahis skandalına karışan hakem Tim Donaghy'nin uzun süredir devam eden davası sona erdi...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Tim Donaghy, NBA'in son dönemdeki en büyük skandallarından birinin baş kahramanı. Büyük bir bahis çetesiyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan hakem Donaghy, geçen yıl ağustos ayında bazı maçların sonucuna etki ettiğini itiraf ederek suçunu kabul etmişti.

Skandal hakemin, New York'ta görülen davası nihayet sonuçlandı. Hakim, Donaghy'i 15 ay hapis cezasına çarptırdı.

Donaghy'nin aslında daha ağır bir cezaya çarptırılması bekleniyordu ancak bağlantılı olduğu çeteyle ilgili önemli bilgiler vererek işbirliği yapan hakem,
3-25 yıl arasında değişebilecek cezadan kurtuldu. Kararın açıklanmasıyla NBA tarihindeki en karanlık sayfalardan biri de kapanmış oldu.

Donaghy, skandalın patlak vermesinin ardından NBA yönetimine ciddi suçlamalarda bulunmuştu. 41 yaşındaki hakem, bilet satışları ve televizyon gelirlerini yüksek tutmak için hakemlere yıldız oyunculara daha ılımlı davranmaları yolunda baskı yapıldığını öne sürmüştü.

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