Bahis skandalının arkasındaki Türk

T24 - Almanya'da fuhuş çetelerini teknik takibe alan polisin telefon dinlemelerine Deniz C. isimli bir Türk'ün konuşmaları takıldı. Deniz C.'nin 8 Süper Lig maçını manipüle ettiğinden şüpheleniliyor.



Akşam gazetesinin haberine göre Avrupa futbolunu sarsan bahis skandalının perde arkasından bir Türk çıktı. Soruşturmayı yürüten Bochum savcılığının gözaltına aldığı 15 mafya üyesinden birinin avukatlığını yapan Burkhard Benecken, 30 yaşındaki Deniz C.'nin aralarında Trabzonspor'un da bulunduğu 8 Süper Lig maçını manipüle etmekle suçlandığını açıkladı. Marler Zeitung'a konuşan Benecken, 'Ayrıntıları dosya elimize geçtiği zaman göreceğiz. Ancak suçlamalara ilişkin elle tutulur kanıtları yok. Sadece savcılar, müvekkilimin Real Madrid ve Bayern Münih'e 100 bin Euro bahis oynadığına dair fişleri gösterdi. Bu kadar düşük bir parayla rüşvet verilir mi?' ifadelerini kullandı.



Şüpheliler kimler?



Bochum savcılığı önceki gün düzenlenen basın toplantısında şikeye karışanların isim ve takımlarını açıklamazken, Benecken daha fazla ayrıntı verdi ve 'Müvekkilim aralarında Trabzonspor'un da bulunduğu Süper Lig'den 8 maçı manipüle etmekten tutuklandı. Ayrıca Belçika ikinci ligi ve VfL Osnabrück ile SSV Ulm takımından futbolcular da şüpheli durumda. VfL Osnabruck'le bağlantılı isimler Thomas Reichenberger, T.Cichon ve M.Schuon. Landesligisten Würzburg'dan bir futbolcu da tutuklandı' diye konuştu.



Telekulağa yakalandılar



Skandalın, Alman polisinin 2008 kasım ayında fuhuş çetelerini soruştururken patlak verdiği ortaya çıktı. Fuhuş çetesi üyelerinin telefonlarını dinleyen polise Deniz C.'nin maçları manipüle ederkenki konuşmaları da takıldı. Ardından Bochum Savcılığı'nın düzenlediği operasyonda 17 kişi tutuklanırken, aralarında Türkiye'den 29 maçın da bulunduğu 200'ün üzerinde karşılaşmayı bahis mafyasının manipüle ettiği ortaya çıktı.



Alman gazetesi Bild Türkiye'den iki maç ismi verdi



Almanya’da ortaya çıkan ve Türkiye’deki 29 maçı da içine alan bahis skandalındaki sır perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Bild, geçen sezon oynanan biri lig, diğeri kupa iki maçı utanç tablosu içinde verdi.



Almanya’da ortaya çıkan bahis skandalı konusunda Türkiye ile ilgili ilk işaretler Bild’de yer aldı. Almanya’nın etkili gazetesi, dün internet sitesinden, “Avrupa’nın utanç haritası” başlığıyla bir haber yayınladı, burada Türkiye’deki iki maçın adını verdi.



Bild’e göre Hacettepe ile Kocaelispor arasındaki lig, Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki kupa maçınının sonucu manipüle edildi. Bild sadece bu maçın isimlerini verirken, söz konusu karşılaşmalarda dikkat çekici olaylar gerçekleşti.



İşte büyüteç altına alınan iki maç



Geçen sezon Türkiye Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, A grubunda Gaziantepspor’a 3-1, Beşiktaş’a da 2-1 mağlup olarak Antalya karşısına çıkarken bir üst tur için umutları yok denecek kadar azalmıştı ve bu maçla bitti.



Mehmet Özdilek liderliğindeki Antalyaspor, Ersun Yanal’ın Trabzonspor’u karşısında Ahmet Kuru ile 57. dakikada öne geçti. Ancak 77. dakikada Fatih Ceylan, kendi kalesine attığı golle bordo-mavililerin kendilerini yakalamasını sağladı. Maçın sonlarına doğru gurbetçi Ceyhun Gülselam, Trabzonspor’u 3-2 öne geçirmeyi başardı. Ancak 89’da ortaya çıkan Hakan Özmert, karşılaşmada eşitliği sağladı.



Bu maçta da son 6 dakikaya iki gol sığdı. İlk yarısı Hacettepe - Kocaeli maçında olduğu gibi berabere sonuçlanmıştı. İşin ilginç yanı, 6 golün beşini atan Türk futbolcuların tamamı, gurbetçi kökenli idi.



Hakemler: İlker Meral, Cem Sakman, Muhittin Gürses



Antalyaspor: Fevzi (6) - Yalçın (6), Vahap (6), Sedat (6), Şenol (6) - Hakan (7), Ali Zitouni (6) (Dk.82 Abdullah), Volkan Altın (6), Fatih (6) - Dijehoua (6) (Dk.67 Mustafa 5), Ahmet (6)



Trabzonspor: Onur (6) - Tayfun (6) (Dk.83 Göksu), Hüseyin (6), Remzi (6), Egemen (5) - Ceyhun (7), Serkan (6), Colman (7), Ergin (5) (Dk.56 Barış 6) - Umut (6), İsaac (5) (Dk.67 Gökhan 6)



Goller: Ceyhun (Dk.3, 83), Dijehoua (Dk.25), Ahmet (Dk.57), Fatih (Dk.77 k.k.), Hakan (Dk.90+3)



2008-09 sezonunun son haftasında karşılaşan iki takım da küme düşmüş, prestij mücadelesi için sahaya çıkmıştı. Hacettepe’nin başında Ergün Penbe bulunurken, Kocaelispor’un Teknik Direktörü ise Erhan Altın idi.



Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. 59. dakikada Ramal Hüseynov ilk golü attı. 62. dakikada ise Uğur Daşdemir oyuna girdi. Bunun sonrasında 78’de Emirhan Şeker farkı ikiye çıkarırken, Uğur, 86 ve 89’da iki gol daha atıp, skoru 4-0 yaptı. Burada işin dikkat çekici yanı, iki golün son 4 dakikada, sonradan oyuna giren Uğur tarafından atılmasıydı.



İkinci yarıda Hacettepe’de yapılan değişiklikler de ilginçti. Almanya doğumlu Selçuk Şahin ve Serkan Yapıcı oyundan çıkarken, PAF takımından A takıma kazandırılan Recep Güler ile Şahin Fırat oyuna alındı. Bu, iki futbolcunun geçen sezonki ilk ve tek A takım maçı oldu.



Hakemeler: İlker Çoşkun, Hakan Atilla Gökbilgin, Hakan Yemişken



Hacettepe: Ulaş (4) - Arda (6), Sedat (4) (Baykal Dk.85), Kulusiç (4), Selçuk (5) (Şahin Dk.84) - Lika (5), Olgay (5), Serhat (5) (Recep Güler Dk.68 4), Kemal Yıldırım (5) - Kadir (5), Tambwe (5)



Kocaelispor: Metin (7) - Serkan (6), Emirhan (7), Muhammet (6), Nzekou (6) - Hüseynov (7) (Mehmet Dk.81), Hamza (7), Berkay (6) (Cem Dk.55 5), Murat Hacıoğlu (6) (Uğur Dk.65 7) - Taner (6), Ali (6)



Goller: Hüseynov (Dk.58), Emirhan (Dk.77), Uğur (Dk.87 ve 90)

