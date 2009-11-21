Bahis skandalında yine Sapina kardeşler çıktı

T24- Almanya'da, Bochum Savcılığı ve UEFA tarafından ortaklaşa yürütülen bahis manipülasyonu soruşturması VfL Osnabrück ve SSV Ulm kulüplerinde bazı profesyonel futbolculara kadar uzanıyor. 5 yıl önce yapılan bahis şebekesi operasyonunda yakalanan Berlinli Hırvat kardeşler Ante ve Milan Sapina'nın da son skandalla bağlantılı yakalananlar arasında yer aldıkları belirtildi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, VfL Osnabrück'te oynamaya devam eden Thomas Reichenberger, iddialar karşısında kendisini şöyle savundu: “Antrenörüm beni konu hakkında bilgilendirdi. Ancak bağlı olduğum kulübün prensipleri bu konuda açıklama yapmamı engelliyor. Ayrıca şu anda Dortmund II'ye karşı oynayacağımız maç daha fazla önem taşıyor” dedi.

Geçen yıl oynadığı VfL Osnabrück'ten bir Güney Afrika ekibine geçen Thomas Cichon ise iddiaları yalanladı. Cichon, “Hakkımda soruşturma açıldığı konusunda bilgi sahibi değilim. Beni tanıyanlar, bu tür olaylara karışmayacağımı iyi bilir. Bunların hepsi spekülasyon” dedi.



Ulm kulübünün adı skandala karıştı

Skandala adı karışan bir başka eski Osnabrücklü futbolcu Marcel Schuon'un evinin Perşembe günü polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Schuon'un oynadığı Üçüncü Lig ekibi SV Sandhausen Başkanı Jürgen Machmeier aramayı doğruladı. Machmeier, “Marcel'i ve eşini karşıma alıp konuştum. Bana olaylara karışmadığına dair söz verdi” dedi. Sandhausen Başkanı Machmeier, buna rağmen Marcel Schuon'un Bremen II'ye karşı bu hafta sonu oynayacak kadroda yer almayacağını söyledi.

“Spiegel” dergisi, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin en büyük ikinci spor kulübü olan SSV Ulm'un skandalla yeni bağlantılarını yazdı. İddialara göre Ulm'un geçen sezon sonu oynadığı dört maç manipüle edildi. Ulm Başkan Vekili Mario Meuler, “Bizden kimsenin bu olayla bir ilgisi olmadığına inanıyoruz” dedi.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) kokartlı bir hakemin de skandaya adının karıştığı, hakemin bu yılın mayıs ayında oynanan bir maç için bahis şebekesinden rüşvet aldığı iddia edildi.







Sapina kardeşler yine sahnede

Bahis şebekesinin “lider kadrosu”nun Berlin, Nürnberg, Almanya'nın Ruhr bölgesi ve Osnabrück merkezli hareket ettiği belirtildi. Avrupa genelinde 200'den fazla maça hile karıştırdığı iddia edilen şebekenin Belçika 2'nci Ligi'nde oynayan bir takımın kadrosuna “kendi oyuncularını soktuğu” ileri sürülüyor.

Bu arada bundan 5 yıl önce yapılan bahis şebekesi operasyonunda yakalanan Berlinli Hırvat kardeşler Ante ve Milan Sapina'nın son skandalla bağlantılı yakalananlar arasında yer aldıkları belirtildi.

10 milyon euroluk haksız kazanç

Bahis skandalında yaklaşık 200 karşılaşmanın manipüle edildiği ve 10 milyon euro kazanç sağlandığı tahmin ediliyor. Şimdiye kadar Almanya'da 15, İsviçre'de 2 kişi skandal ile ilgili olarak tutuklandı.

Bochum Savcılığı'nca 9 ay boyunca sürdürülen soruşturma, 3 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi ve bir 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası karşılaşmasının manipüle edilmiş olma ihtimalini gündeme getirdi. Güvenlik güçleri operasyon kapsamında Almanya'nın Berlin ve Nürnberg kentleri ile Ruhr bölgesinde toplam 50 yerde aramalar yaptı.



Türkiye'de 29 lig karşılaşması olmak üzere, İsviçre, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek ve Avusturya 1. liglerinin de manipüle edildiği belirtilerek, soruşturmada 300'ün üzerinde kişinin görev yaptığı kaydedildi.







Türkiye Futbol Federasyonu da çağrıldı



Almanya'da, Bochum Savcılığı ve UEFA tarafından ortaklaşa yürütülen bahis manipülasyonu soruşturması konusunda UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerini de toplantıya çağırdığı bildirildi.



Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin de aralarında bulunduğu dokuz üye federasyonun temsilcilerinin katılacağı toplantının, 25 Kasım'da İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde yapılacağı, toplantıda, ayrıntılar ve bundan sonra izlenecek yolun tartışılacağı kaydedildi.



