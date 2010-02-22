Bahis skandalında 37 kişiye tutuklama

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41 kişi serbest

'Türk sporunda bunun kanser olduğunu düşünüyoruz'

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat'ta, İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Muğla, Mersin, Hatay, Adana, Gaziantep, Siirt, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Düzce olmak üzere toplam 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen malzemeler basına gösterildi.Daha sonra Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürütüğü soruşturma kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube müdürlüklerince, internet üzerinden yasa dışı bahis organizasyonu faaliyetlerinde bulunan suç örgütü üyelerinin ve örgütün faaliyetlerinin yaklaşık 8 ay boyunca projeli çalışmalarla takip edildiği belirtildi.Çalışmalar sonucunda suç örgütünün, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yasa dışı yaklaşık 400 bayinin bulunduğunun belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Suç örgütünün, bu bayiler aracılığıyla '7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ederek, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi. Bu faaliyetlerden dolayı kamu zararına haksız olarak elde ettikleri çok yüksek meblağlarda nakit parayı muhtelif yöntemlerle aldıkları ve yurt dışında bulunan bahis şirketlerine aktardıkları, bu şekilde yüklü miktarda vergi kaybına neden oldukları belirlendi.Bunun yanı sıra yasa dışı bahis oyununda yüklü miktarda kazanç elde edebilmek için irtibatlı oldukları bazı sporcular ve teknik direktörler aracılığı ile bazı spor müsabakalarının skorlarını etkileme girişiminde bulundukları tespit edildi. Operasyonun icra edilmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile koordineli olarak şike olayları ile ilgili araştırmalara başlanıldı."Açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 18 Şubatta, toplam 13 ilde eş zamanlı "Santra 1" adıyla düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 futbolcu ve bir teknik direktörün de aralarında bulunduğu toplam 77 kişi Diyarbakır Adliyesine çıkarılarak ifadeleri alındı.77 kişiden 41'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 36'sı tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.CMK'nın 128. maddesi uyarınca alınan mahkeme kararıyla, yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancın, muhtelif "kara para aklama yöntemleriyle akladıkları" şüphesi altında bulunan 25 zanlının mal varlıklarına el konulduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen şüphelilere ait 35 adet bilgisayar kasası, 32 adet laptop bilgisayar, 36 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 39 bin 495 lira nakit para, 2 bin 517 ABD doları, bin 385 avro, 692.96 gram altın, çok sayıda kaçak bahis sitelerine ait yasa dışı maç bülteni ve kuponlarına el konulmuştur."Açıklamada, gözaltına alınan zanlıların, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütü yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyete bulunmak, örgüt faaliyetleri kapsamında 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek, haksız ekonomik çıkar sağlamak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.Öte yandan, Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere açıklamada bulunan TFF Hukuk Müşaviri Ömer Bedük, TFF Başkanı Mahmut Özdener'in tebrik ve teşekkürlerini operasyonu yürüten yetkililere iletmek istediğini söyledi.İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Valilik ve yargıya şükranlarını sunduklarını belirten Bedük, "TFF başından beri bu tarz hareketlerin engellenmesi yönünde çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaları desteklemektedir. Yargımıza ve emniyete yardım etmek için elinden geleni yapmaktadır. Bundan sonrada emniyet ve yargının yanında yer alarak, bilgi ve belgelerimizi paylaşarak, futboldaki bu kirlenmenin bir an evvel engellenmesi için çalışmalara destek vereceğiz. Türk sporunda bunun bir kanser olduğunu düşünüyoruz ve bunun ortadan kaldırılarak, bir an evvel sportif rekabetin ve Fair Play'ın egemen olmasını diliyoruz" dedi.Spor Toto Hukuk Müşaviri Mehmet Aslan da bu çapta büyük bir operasyonu gerçekleştiren başta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Türk iştirakçilerinden istirhamımız resmi olarak iddia oynamalarıdır. Türkiye'de kalması gereken para, bu yasa dışı bahis yoluyla yurt dışına akmaktadır. Bu miktarın yıllık bir milyar doların üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki açılan davada müdahil olacağız" diye konuştu.