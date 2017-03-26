'Bahis şirketleri Kluivert'i kumar borcu nedeniyle tehdit ediliyor'

Hollanda Mili Futbol Takımı'nın eski oyuncusu ve halen Paris Saint - Germain ekibinin futbol direktörlüğünü yapan Patrick Kluivert'in, yıllarca kumar borcu nedeniyle bahis şirketleri tarafından tehdit edildiği belirtildi.

Volkskrant gazetesinin haberine göre, futbol maçları üzerine bahis oynayan Kluivert, 2011 -2012 yıllarında yasa dışı bahis organizasyonuna 1 milyon eurodan fazla borçlandı.

Gazete bu haberini savcılık belgeleri ve kendi araştırmasına dayandırdı.

Kluivert'i tehdit eden bahis şirketi sahibi Daniel van H.'nin adı Almanya'da yürütülen bahis skandalı soruşturmasında da yer aldı.

Bahis şirketinin, futbolcuları borçlandırarak baskı altına aldıkları ve oynadıkları maçları manipüle ettikleri öne sürülmüştü.

Bahis şirketinin 5 üyesi, Şubat 2025'de gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan araştırma ele geçirilen belgelerde, Kluivert'e yapılan şantaj da ortaya çıkarıldı.

Belgelerde Kluivert'in, 2011 - 2012 döneminde antrenörlüğünü yaptığı Twente takımına bahis oynayarak yaklaşık 16 bin euro kazandığı da yer alıyor. Ancak o dönem, bu tür bahisler yasak olmadığı için Hollandalı futbol adamı suçlanamayacak.

Bahis şirketlerine olan borcunun 700 bin eurosu araya giren üçüncü bir kişi tarafından ödenen Kluivert'in, yer altı dünyasına başka kumar borcu olup olmadığı bilinmiyor.

Kumar organizasyonu ile ilgili dava önümüzdeki aylarda başlayacak. Avukatı, Kluivert'in bu davada sanık değil mağdur olduğunu açıkladı. Bu nedenle mağdur tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

Kluivert, Hollandalı gazetecilere telefonla yaptığı açıklamada, sorulara yanıt vermedi. Sadece, "gerçekten çok rahatsızım" dedi.

Hollanda'nın Ajax takımı altyapısından yetişen Patrick Kluivert, Hollanda Mili Takımı'nın yanısıra Milan, Barcelona, New Castle United gibi takımlarda forma giydi. Hollanda Milli Takımı yardımcı antrenörlüğünü de yapan Kluivert, geçen yıl Fransa'nın önde helen yakımlarından Paris Saint - Germain'in futbol direktörü oldu.