Bahis parası iddiaa'nın kasasında kaldı!

T24 - 26.5 milyon liralık ‘rekor’ bahis yapıldı, ancak herkes F.Bahçe’nin galibiyetine oynadığı için bahisçilerin sadece %1.84’ü kazandı, tam 26 milyon lira iddaa’nın kasasında kaldı.





F.Bahçe’nin galibiyetine 1’e 1.5, G.Saray’›n galibiyetine 4.2, beraberli€e ise 3.4 veren iddaa, toplam 26 milyon 525 bin 717 lira ile tüm zamanların en büyük cirosuna ulaştı.. Ancak, bu ciro bahisçilere de€il iddaa’nın kendisine para kazandırdı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





Alınan bilgiye göre, bahislerin yüzde 50.74’ü F.Bahçe’ye, yüzde 5.6’sı G.Saray’a, yüzde 1.22’si de beraberli€e oynandı.. Alt, üst bahisler ve handikaplı oyunlarla birlikte, kazananların oranı sadece yüzde 1.84’te kaldı.. Bahis oynayanların yüzde 98.16’sı kuponlarını yırttı.. Basit bir hesapla 26 milyon 37 bin lira, bahisçinin cebinden çıkıp iddaa’nın kasas›na girdi..





KOCAMAN TEPKİ: DÜŞSE PENALTI!



Sakin tavırlarıyla bilinen F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda isyan etti. Lig TV kameralarına yansıyan isyanında G.Saraylı Sabri’nin dengesiz biçimde uçarak Dia’nın üstüne çıktığını gören Kocaman’ın bu pozisyon için “Düşse penaltı” dediği gözlendi.







