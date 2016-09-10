Bahis çetesine yönelik soruşturmada Nouma da aranıyor

Son 8 yılda Türkiye'yi 12 milyar lira zarara uğratan uluslararası bahis çetesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında aranan eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, çetenin bahis reklamlarında yer alarak "Suçu ve suçluyu övmek"le suçlanıyor. Çetenin Türkiye ve Kıbrıs ayağının başı Veysel Şahin ve onun koruması Halil Falyalı ise halen firari.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce önceki gün düzenlenen sanal bahis operasyonuyla ilgili soruşturmanın detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Polis, İngiltere merkezli siteye girenlerin profilini belirledi. Türkiye'de yasak olan bahis sitesine giren 2 milyon 500 bin kişinin tek tek analizi yapıldı. Uzmanlar, internetten kumar oynayanların yaşlarının 14'e kadar düştüğünü belirledi. Siteyi en çok ziyaret eden yaş grubu ise 15 ila 40 arası. İşte detaylar:

Polis, bahis için yatırılan para miktarlarına baktı. İstanbullu tekstilci işadamı R.T.T.'nin bahis sitesinde kumar oynamak için tek seferde 9 milyon lira yatırdığını belirledi. R.T.T. kredi kartıyla yatırdığı bu parayı aynı gün kaybetti. Başka bir işadamının kumar bağımlısı oğlu, 40 milyon lira kaybetti.

Çete, Florya ve Kağıthane'de açılan Chamada isimli lüks restoranı ana merkez olarak kullandı. Polis, Veysel Şahin'in kardeşleri Murat ve İsmail Şahin ve onların eşleri Demet ve Çiğdem Şahin'le birlikte kumar dolandırıcılığından yargılandığını tespit etti. Davaları sürüyor. Yılmaz kardeşler, bahisten elde edilen paralarla, Lamborghini, Ferrari ve Mercedes gibi lüks araçlar satın aldı. Şatafatlı bir hayat yaşadı. Eğlence kulüplerinde gecede 40-50 bin lira hesap ödedi.

"TİB yol verdi"

Polise göre; sanal bahis çetesine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yol verdi. 9 yılda porno ve uyuşturucu içerikli yayın yapan onbinlerce siteyi kapattı. Kumar içerikli olarak ise 1500 siteden sadece 100 tanesini kapattı. Soruşturmada, ulusal ve uluslararası bahis ve kumar çetelerinin 'FETÖ' üyeleriyle irtibatları araştırılıyor.

Çete, anlaştığı düşük gelirli bazı kişilere 2 bin lira ödeyip, banka hesabı açtırarak kredi kartı çıkarttı. Bu yolla çete üyelerine İngiliz sitesinde bahis oynamaları için kredi tanımlandı. Futboldan boksa kadar birçok alanda bahis oynatıldı.