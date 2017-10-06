Bahçesine yaptırdığı sulama havuzunda boğuldu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde meyve bahçelerini sulamak için yaptırdığı havuza düşen 75 yaşındaki Yusuf Ayran, boğularak can verdi.

Malkara\'nın Izgar Mahallesi\'ne 3 kilometre uzaklıktaki Baygın Mevkii\'nde meyve bahçesi bulunan Yusuf Ayran, meyve ağaçlarını sulamak için bahçesine sulama havuzu yaptırdı. Yaklaşık 3 metre derinliğinde bulunan havuzun etrafını taşlarla çeviren Ayran, üzerlerine de tahta döşedi. Dün meyve bahçesine giden Yusuf Ayran\'ın gece geç saatlere kadar evine dönmemesi üzerine oğlu Mahmut Ayran, gittiği bahçede babasını havuzdaki künk içine düşmüş olarak gördü. Mahmut Ayran\'ın çağırması üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Yusuf Ayran\'ın havuzda boğulduğunu belirledi. 3 çocuk babası Ayran\'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



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