Bahçesine giren yılanı vurmak isterken kendisini yaraladı

Vahit İŞBAŞARAN/VİZE (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ’nin Vize İlçesi\'ne bağlı Soğucak Köyü\'nde evinin bahçesine giren yılanı öldürmek için av tüfeği ile ateş eden K.Y., seken saçmalardan yaralandı.

Vize İlçesi\'nin Soğucak Köyü\'nde çiftçilik yapan K.Y., dün evinin bahçesinde 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. İddiaya göre yılanın evine girmesinden korkan K.Y., av tüfeği ile yılanı öldürmek için ateş etti. Ancak tüfeğin geri tepmesi sonucu seken saçmalar K.Y.\'nın sağ koluna ve ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan K.Y., saçmaların çıkarılmasının ardından taburcu edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.