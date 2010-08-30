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BAHÇESİNE GİREN İNEKLERİ VURDU YAHYALI (A.A)

30 Ağustos 2010 17:04

-BAHÇESİNE GİREN İNEKLERİ VURDU YAHYALI (A.A) - 30.08.2010 - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi, bahçesine giren 3 ineği pompalı tüfekle vurarak telef etti. Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçakır köyünde, Ali Apaydın (48), sebze ve meyve ekili bahçesine zarar verdikleri gerekçesiyle bahçeye giren komşularına ait 3 ineği pompalı tüfekle vurdu. İnek sahipleri Hasan Öksüz, Kerim Değirmenci ve Mehmet Ocak'ın şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 3 ineğin ölüsünü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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